Anzeige

Anzeige

Der bekannte Audio-Fabrikant Bose will künftig nur per Online-Shop seine Produkte an den Kunden bringen. Das Unternehmen schließt deshalb seine Läden in Europa, Nordamerika, Australien und Japan. Insgesamt handelt es sich um 119 Läden in diesen Regionen, wie das Unternehmen dem Branchen-Portal Heise Online bestätigte.

Bose sieht demnach eine große Verschiebung zum Online-Geschäft in bestimmten Regionen. Die circa 130 Stores in Asien (außer Japan) und den Vereinigten Arabischen Emiraten bleiben erst einmal noch offen.

Das Unternehmen, das bereits 1964 von Amar Gopal Bose gegründet wurde, zählt weltweit über 11.000 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Jahr 4 Milliarden Dollar mit seinen Unterhaltungssystemen um. Wie viele Mitarbeiter nun von den Schließungen der 119 Läden betroffen sind, ist bisher offiziell nicht bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND