Blick auf die MPK: Was fordern Handel und Gastronomie von Bund und Ländern?

Hannover. Alle Augen sind am Montagabend auf die Ministerpräsidentenkonferenz gerichtet. Vor allem der Einzelhandel und das Gastgewerbe, darunter die Gastronomie, wurden stark von der Krise getroffen und fordern mehr Perspektive und Unterstützung von Bund und Ländern. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) hat in einem offenen Brief Forderungen an das Kanzleramt gestellt. So sollen Öffnungsperspektiven für die Branche geschaffen und auch die bisherige „Sonderopferrolle“ entschädigt werden. „Wenn die Politik uns geschlossen hält, damit Schulen, Kitas und die übrige Wirtschaft geöffnet werden können und offen bleiben, dann muss dieses Sonderopfer auch entschädigt werden“, heißt es in dem Brief.

Hotels und Restaurants wollen in die Öffnungsschritte von den Beschlüssen Anfang März mit aufgenommen werden, so der Verband. Jedoch sehe er die reine Orientierung an den Inzidenzwerten als nicht zielführend an. Generell werden in dem Brief die bisherigen Maßnahmen als irreführend kritisiert. DEHOGA verlangt nachvollziehbare und widerspruchsfreie Regelungen. „Unseren Betrieben ist nicht zu vermitteln, dass die Bundesregierung einerseits Urlaub auf Mallorca wieder möglich macht, aber einen Besuch im Biergarten weiterhin nicht erlaubt. Das führt zu maximalem Frust in unserer Branche“, heißt es von DEHOGA-Präsident Guido Zöllick.

Außengastronomie ermöglichen und Hilfsprogramme verlängern

Auch die Außengastronomie soll mit Hygiene- und Abstandsregeln wieder flächendeckend möglich sein. Diese sei zwar bereits in den Beschlüssen vom 3. März aufgenommen, bisher jedoch nur in vier Bundesländern umgesetzt worden, berichtet der Verband. In Rheinland-Pfalz etwa soll der Besuch im Café oder Restaurant mit einem negativen Schnelltest möglich sein. Doch auch diese Maßnahme lehnt der DEHOGA-Bundeverband ab: „Die zusätzliche Erfordernis eines Negativtests bei Tischgästen aus zwei Haushalten ergibt keinen Sinn, wenn zeitgleich in privaten Räumen großzügigere Regeln gelten.“

Außerdem fordert der Verband von der Regierung die Hilfsprogramme, „die das Überleben sichern“, aufzustocken und zu verlängern. Beispielsweise soll eine komplette Erstattung der Fixkosten im Rahmen der Überbrückungshilfe III ermöglicht werden. Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands hat das Gastgewerbe seit dem 1. März vergangenen Jahres bis heute 63 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. In der Gastgewerbe-Branche seien 220.000 Unternehmen mit 2,4 Millionen Beschäftigten derzeit davon betroffen.

Bisherige Öffnungsstrategien des Einzelhandels bieten keine dauerhafte Lösung

Doch auch der Einzelhandel ist aktuell nicht mit den Maßnahmen zufrieden. Die Öffnungsstrategien der Regierung für den Einzelhandel bewerten die Geschäfte durchschnittlich als „mangelhaft“. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Handelsverband Deutschland (HDE) unter etwa 1000 Händlern, darunter geschlossene Geschäfte als auch geöffnete mit Terminvereinbarung oder Kundenbegrenzung, hervor. „Das schlechte Zeugnis ist ein Weckruf an Bund und Länder. Es ist höchste Zeit für einen Strategiewechsel hin zu einer evidenzbasierten Öffnungsstrategie“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Das Einkaufen mit Termin sei für ihn zwar ein erster Schritt, aber keine dauerhafte Lösung. „Die zaghaften Öffnungsperspektiven bieten Händlern keinen Ausweg aus ihrer Existenznot. Sie sind ein Verlustgeschäft“, so Genth.

Knapp 80 Prozent des Einzelhandels erwarten eine vollständige Öffnung unter Einhaltung der Hygieneregeln. Dass die Hilfen durch eine Erstattung des Unternehmerlohns ergänzt werden, wünscht sich etwa die Hälfte der Befragten. Hoffnungen macht sich der Handel durch die Impfungen - 70 Prozent wollen aber, dass diese schneller vorankommen. Nur 11 Prozent wünschen sich eine Fortsetzung der aktuellen Maßnahmen.

Ein nachhaltiger Weg in die Öffnung funktioniert nur, wenn sich die Politik von den starren Inzidenzen löst, weitere Parameter wie die Auslastung der Intensivbetten und die höheren Testquoten berücksichtigt. Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Deutschland

„An den Entscheidungen am Montag hängen Existenzen“

Wie auch der DEHOGA-Bundesverband lehnt auch Stefan Genth inzidenzorientierte Schließungen ab: „Ein nachhaltiger Weg in die Öffnung funktioniert nur, wenn sich die Politik von den starren Inzidenzen löst, weitere Parameter wie die Auslastung der Intensivbetten und die höheren Testquoten berücksichtigt.“ Was die Politik davon tatsächlich beherzigt und was nicht, wird sich Montagabend nach der Ministerpressekonferenz zeigen. Für die betroffenen Branchen wird es dann ernst: „An den Entscheidungen am Montag hängen Existenzen“, sagt Genth.