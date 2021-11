Cyber Week hat begonnen: Das halten die Deutschen vom Black Friday

Anzeige

In den USA wird am Freitag nach Thanksgiving mit dem Black Friday klassischerweise das Weihnachtsgeschäft eröffnet. Vor einigen Jahren ist diese Tradition über den Atlantik nach Deutschland geschwappt. Der Online-Handel hat in den vergangenen Jahren zusätzlich am darauffolgenden Montag den Cyber Monday für das Online-Geschäft eingeführt.

Viele Deutsche nehmen die beiden Verkaufstage zum Anlass, sich für Weihnachten mit Geschenken einzudecken. Am ehesten greifen die Deutschen dabei bei Bekleidung (47 Prozent), Unterhaltungselektronik (40 Prozent) und Schuhen (30 Prozent) zu, wie eine Umfrage von Statista ergeben hat.

© Quelle: Statista

Denselben Stellenwert wie in den USA haben die Verkaufstage hierzulande allerdings noch nicht. Während die Hälfte der US-Amerikaner in einer Umfrage angab, am Black Friday oder Cyber Monday online einkaufen zu wollen, taten dies in Deutschland 37 Prozent. Auch im stationären Handel wollen mehr Amerikaner Geld ausgeben als die Deutschen.

© Quelle: Statista

Cyber Week 2021: Handelsverband rechnet mit Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro

Die Konsumfreudigkeit der Deutschen hat sich zuletzt stabilisiert. Das zeigt das Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland (HDE), das vom Handelsblatt Research Institute (HRI) für den HDE berechnet wird. Der Index liegt derzeit zwar niedriger als im Sommer, aber höher als über weite Phasen der Pandemie. Vor allem in den Zeiten mit Kontaktbeschränkungen hielten sich die Deutschen mit Anschaffungen zurück.

© Quelle: Statista

Trotz Teil-Lockdown im Herbst 2020 gaben die Deutschen während der Cyber Week allein im Online-Handel 3,8 Milliarden Euro aus. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr sogar mit einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 27 Prozent.