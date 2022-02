Bio-Lebensmittel: steigende Preise und leicht zunehmende Nachfrage

Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr erneut mehr Bio-Lebensmittel gekauft. In diesem Jahr würden sie sich aber auf höhere Preise einstellen müssen, so Branchenexpertin Diana Schaak. Symbolbild zum Thema unverpackte Lebensmittel: Gemüseauslage in einem Supermarkt in Berlin. © Quelle: imago/photothek