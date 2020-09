Bill Gates: „Umweltfreundliche LKW könnten an der Batterie scheitern“

Anzeige

Die Pläne für elektrisch angetriebene Fahrzeuge sind längst nicht mehr nur auf PKW zugeschnitten - immer häufig steht auch die Idee für umweltfreundliche LKW im Raum. Diese könnten jedoch an den Kapazitäten der Batterien scheitern, meint zumindest Microsoft-Gründer Bill Gates.

Elektromobilität für lange Strecken unwahrscheinlich

In einem Blogbeitrag äußerte der Multimilliardär Zweifel an der erfolgreichen Entwicklung von Elektro-LKW für längere Strecken. Die Batterien wären für so große Fahrzeuge zu groß und zu schwer. „Elektromobilität funktioniere bei kurzen Distanzen, aber nicht über lange Strecken“, meint Gates.

Als Alternative zu Elektrofahrzeugen nennt der Micosoft-Gründer Biokraftstoffe, von denen einige aus Pflanzen hergestellt werden, die nicht für Nahrungsmittel angebaut werden, darunter Maisstängeln und der Zellstoff, der bei der Papierherstellung übrig bleibt. Einige dieser Brennstoffe können sogar in bestehende Motoren eingesetzt werden, ohne dass irgendwelche Änderungen erforderlich sind. Eine weitere Alternative bieten synthetische Kraftstoffe, die sogenannten E-Fuels. Diese werden mithilfe von Strom aus Wasser und CO2 hergestellt und können auch in herkömmlichen Verbrennungsmotoren eingesetzt werden.

Emissionen auch mit weiteren Maßnahmen reduzieren

Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge und alternative Kraftstoffe ist laut Bill Gates die effektivste Art und Weise, eine Null-Emissionen im Verkehrssektor erreichen zu können. Außerdem seien weitere Maßnahmen nötig, um die Emissionen zu reduzieren, wie zum Beispiel die Verwendung weniger kohlenstoffintensiver Materialien für die Herstellung von Autos, die effizientere Nutzung von Kraftstoffen und die Umstellung auf weniger kohlenstofffreie Fahrzeuge.