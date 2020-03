Deutsche Bahn plant Einschränkungen im Regionalverkehr

Anzeige

Die Deutsche Bahn wird in den nächsten Tagen ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Damit reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise, wie eine Sprecherin am Sonntag in Berlin sagte. Außerdem würden in den Regionalzügen bis auf weiteres die Fahrkarten nicht mehr kontrolliert. Dies geschehe zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der «Spiegel» über die Maßnahmen der Bahn berichtet.

“Wir wollen auf eine solche Situation gut vorbereitet sein, damit wir auch unter diesen schwierigen Umständen einen kalkulierbaren und stabilen Service anbieten können”, sagte ein Bahn-Sprecher außerdem dem Spiegel. Dieser hatte Berichtet, die Bahn befürchte Personalausfälle in Folge von Kita- und Schulschließungen.

Dienstag oder Mittwoch könnte es losgehen

Laut Spiegel-Informationen laufen bereits die Vorbereitungen. Vorbild seien Sonntagsfahrpläne, bei denen ohnehin schon weniger Züge als an Wochentagen verkehren. Derzeit würden die Disponenten der DB-Regio in mehreren Bundesländern entsprechende Zugfahrpläne entwickeln. Schon Dienstag oder Mittwoch könne es damit losgehen, berichtet der Spiegel.

Mit erkranktem Personal habe die Bahn bislang indes nicht in größerem Ausmaß zu kämpfen. Bislang gebe es keinen auffälligen Krankenstand beim Personal, so hatte es DB-Chef Richard Lutz am Freitag auf einer Pressekonferenz mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verkündet. Das sei auch über das Wochenende so geblieben, heißt es beim Spiegel.