Bericht: Bundesregierung könnte Wirtschaft wegen Coronavirus stützen

Anzeige

Anzeige

Berlin/Peking. Das neuartige Coronavirus bedroht massiv die deutsche Wirtschaft - und die Bundesregierung will offenbar eingreifen. Derzeit prüfe die Bundesregierung verschiedene Szenarien, um die wirtschaftlichen Folgen des Virus abzufedern, berichtet das “Handelsblatt”. Demnach soll in wenigen Tagen ein konkreter Plan vorliegen.

Zugleich berichtet das “Handelsblatt” unter Berufung auf Regierungskreise, dass die Hilfsmaßnahmen nur begrenzte Wirkung entfalten dürften: Es gehe vor allem darum, die Folgen des Virus abzufedern. “Die Störung globaler Wertschöpfungsketten wird man auch mit konjunkturellen Maßnahmen nicht in den Griff bekommen”, sagte ein Regierungsvertreter dem “Handelsblatt”.

Zuletzt hatten sich immer mehr Verbände besorgt über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie besorgt gezeigt. Weite Teile des China-Geschäfts deutscher Unternehmen ringen nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Industrie mit der Ausbreitung des Coronavirus in China, weil entweder Lieferketten betroffen sind, eigene Fabriken in China stillstehen oder der Absatzmarkt dort - etwa für Autos - eingebrochen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Jeder ist betroffen”

“Die Auswirkungen sind insgesamt schlimm”, stellte die deutsche und die europäische Handelskammer in China nach einer Umfrage unter Mitgliedsunternehmen fest. Fast 90 Prozent berichteten “mittelschwere bis starke Auswirkungen” durch die Lungenkrankheit. “Jeder ist betroffen”, sagt auch der Vorsitzende der deutschen Handelskammer in Nordchina, Stephan Wöllenstein, in Peking. Jedes zweite Unternehmen müsse die Geschäftsziele für das Jahr korrigieren. So erwarte fast die Hälfte der Firmen einen zweistelligen prozentualen Einbruch der Einnahmen in der ersten Hälfte des Jahres.

Die Ausbreitung des Coronavirus wird der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr erheblich zusetzen. DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier

Ein Viertel rechne sogar mit mehr als 20 Prozent Rückgang. Ein gutes Drittel hat heute schon Probleme mit seinen Finanzen. “Die Leute machen kein Geld, indem sie etwas verkaufen, aber müssen gleichzeitig Miete und Gehälter bezahlen”, sagt Wöllenstein. “Die Ausbreitung des Coronavirus wird der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr erheblich zusetzen”, bestätigte außerdem DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Anzeige

Zu allem Unglück breitet sich das Virus auch noch in Europa aus. Die Angst geht um: Wie in Peking die internationale Automesse wird jetzt im April etwa auch in Genf die Uhrenmesse abgesagt. Die sonst so reiselustigen Deutschen sind verunsichert, zögern mit ihren Urlaubsplänen. “Je länger die Krise anhält, desto stärker wird die Reisebranche aber betroffen sein”, sagt Norbert Fiebig, Präsident des Branchenverbandes DRV in Frankfurt.

Kurzarbeit oder Konjunkturpakete?

Wie Hilfen für die Wirtschaft aussehen könnten, ist indes unklar. Ökonomen befürchten, dass klassische Instrumente wie Steuersenkungen oder Investitionspakete bei einer Ausbreitung des Virus verpuffen würden. „Kranke Arbeitskräfte und Zulieferungen fallen aus, dagegen hilft kein Konjunkturprogramm“, sagte Stefan Döhrn, Konjunkturexperte beim RWI Essen dem “Handelsblatt”.

Wie dieses berichtet, sind bei der Bundesregierung deshalb vor allem Hilfen für einzelne Unternehmen, möglicherweise in Gestalt von Bürgschaften, im Gespräch. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland hatte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums außerdem kürzlich gesagt, dass im Falle größerer Schäden durch das Coronavirus auch Kurzarbeit in Frage käme.