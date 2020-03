Bericht: Bei Corona-Verdachtsfällen können Züge gestoppt werden

Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein: Rettungssanitäter stehen am Bahnhof. Die Bundespolizei in Idar-Oberstein hatte hier in der vergangenen Woche einen Regionalzug mit etwa 70 Fahrgästen wegen Coronavirus-Verdachts gestoppt. © Quelle: Sebastian Schmitt/dpa