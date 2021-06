Welche Faktoren bestimmen den Benzinpreis?

Anzeige

Anzeige

Wenn der Benzinpreis steigt, sorgt das immer wieder für Frust bei Autofahrern. Doch wer profitiert überhaupt von steigenden Benzin- und Diesel-Preisen? Den größten Anteil am Benzinpreis machen Steuern aus, gefolgt von den Kosten für Rohöl. Der Gewinn der Tankstelle liegt dagegen im Cent-Bereich.

Benzinpreis-Zusammensetzung: Der Großteil sind Steuern

Der Preis für Benzin und Diesel setzt sich aus der Energiesteuer, der Mehrwertsteuer und seit dem 1. Januar 2021 auch aus einer CO2-Steuer zusammen. Die Einführung der CO2-Steuer hatte zur Folge, dass „Benzin um etwa sieben und Diesel um acht Cent je Liter teurer geworden sind“, erklärt ADAC-Sprecherin Katja Legner gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Anzeige

Hinzu kommen der Einkaufspreise für Benzin und Diesel. Sie sind von „Faktoren wie Rohölpreis, Dollarkurs und der Angebots- und Nachfragesituation auf dem Weltmarkt abhängig“, sagt Peter Kretzschmar von der Tankstellenkette Aral (BP Europa) dem RND. Außerdem müssen Mineralölunternehmen einen Beitrag an den deutschen Erdölbevorratungsverband (EBV) zahlen – „für die Einlagerung von Mengen für mögliche Krisenzeiten“, erklärt Kretzschmar.

Anzeige

Der letzte Bestandteil des Benzinpreises ist der sogenannte Deckungsbeitrag. Er enthält Kosten für Transport, Lagerhaltung, Verwaltung, Vertrieb und Weiterverarbeitung bis zur Zapfsäule sowie die CO2-Abgabe und der Gewinn der Mineralölkonzerne. Aral strebt zum Beispiel einen Gewinn von ein bis zwei Cent pro Liter an, so der BP-Sprecher gegenüber dem RND.

Im Detail: Benzinpreis und Dieselpreis aufgeschlüsselt

Anzeige

Ein Benzinpreis von 1,315 Euro für Super E10 setzt sich wie folgt zusammen:

Rohöl, Verarbeitung und Transport : 0,4873 Euro

Erdölbevorratungsabgabe : 0,0030 Euro

Energiesteuer (ehemals Mineralölsteuer): 0,6545 Euro

CO2-Steuer : 0,0770 Euro

Mehrwertsteuer (19 %): 0,2322 Euro

Der Preis für Diesel an der Tankstelle ist niedriger. Dies liegt vor allem an der geringeren Energiesteuer. So gliedert sich ein Dieselpreis von 1,3150 Euro auf:

Rohöl, Verarbeitung und Transport : 0,5566 Euro

Erdölbevorratungsabgabe : 0,0020 Euro

Energiesteuer (ehemals Mineralölsteuer): 0,4704 Euro

CO2-Steuer : 0,0760 Euro

Mehrwertsteuer (19 %): 0,2100 Euro

(Daten: Bundesverband Freier Tankstellen)

Anzeige

Günstiger tanken: Tipps für preiswerten Sprit

Die Benzinpreise sind regional unterschiedlich: In einigen Bundesländern sind die Spritpreise meist etwas niedriger als in anderen. Das hänge von der unterschiedlichen Tankstellendichte sowie Überkapazitäten in einigen Tanklagern zusammen, erklärt die Tankstellenkette Total gegenüber dem RND. Alexander von Gersdorff vom Mineralölwirtschaftsverband sagte dem RND, dass zum Beispiel der Konkurrenzdruck in Grenzregionen zu Polen und Österreich sehr hoch sei. Kurze Transportwege, wie etwa zur Raffinerie Leuna in Sachsen-Anhalt oder zu Tankstellen nahe des Rheins könntn ebenfalls zu günstigeren Benzinpreisen führen.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der ADAC rät Kundinnen und Kunden, möglichst zwischen 20.00 und 22.00 Uhr zu tanken. Da seien die Spritpreise in der Regel am niedrigsten. Außerdem lohne es sich, immer wieder die Preise zu vergleichen. Preisvergleichs-Webseiten und verschiedene Apps zum Benzinpreis-Vergleich helfen dabei.