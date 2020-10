Beherbergungsverbot: Existenzsorgen im Gastgewerbe wachsen

Anzeige

Rostock. Die in einigen Bundesländern fortbestehenden Beherbergungsbeschränkungen für Menschen aus Corona-Hotspots treffen beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf scharfe Kritik. “Das ist schon eine Katastrophe. Wir leben gerade in unseren Regionen hier an der Küste davon, dass jetzt in den Herbstferien noch Urlaub gemacht werden kann in unseren Bereichen. Es wäre notwendig gewesen, diese Umsätze jetzt in der Hotellerie und Gastronomie auch zu tätigen”, sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick am Donnerstag dem Radiosender NDR Info.

Reiseverbot verunsichert viele Gäste

Der Branche stehe nach einem bislang schon sehr schwierigen Jahr nun ein langer Winter mit wenig Einnahmen bevor. "Insofern ist es dramatisch, wenn man das als Politik einfach aussitzt und uns den Schwarzen Peter zuschiebt. Ich habe da kein Verständnis für", sagte Zöllick. Er reagierte damit auf das Treffen der Regierungschefs der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich am Mittwoch in Berlin nicht auf einheitliche Regeln für Reisende aus Corona-Risikogebieten in Deutschland hatten einigen können.

Laut Zöllick verzeichnete die Tourismusbranche dramatische Einbußen bei Gästezahlen und Umsätzen. "Das Reiseverbot wirkt natürlich, verunsichert Gäste. Wir müssen vielen Gästen absagen, Stornierungen erreichen uns. Für die Zukunft haben die Gäste einfach keinen Mut, neue Aufenthalte zu buchen", beschrieb der Dehoga-Präsident, der in Rostock-Warnemünde das Fünf-Sterne-Hotel "Neptun" führt, die Situation. Wie zu Beginn der Pandemie sei es inzwischen wieder so, dass Hoteliers mehr mit Stornierungen als mit Buchungen beschäftigt seien.

Zöllick verwies auf die massiven Anstrengungen der Branche, mit zur Eindämmung der Corona-Pandemie beizutragen. Das Gastgewerbe insgesamt sei den Aufforderungen der Politik nachgekommen und mit guten Konzepten wieder an den Markt gegangen. Die hohe Professionalität bei der Umsetzung habe mit dafür gesorgt, dass sich das Infektionsgeschehen lange in Grenzen gehalten habe. "Deshalb ist es umso unverständlicher, dass Beherbergungsverbote ausgesprochen werden, dass in unsere Gastronomie jetzt wieder eingegriffen wird, mit Sperrstundenregelungen", beklagte Zöllick, räumte aber zugleich ein, dass die Hygienekonzepte vereinzelt nicht ernst genug genommen worden seien.

Baden-Württemberg und Sachsen kippen Beherbungsverbot

Im ersten Halbjahr waren die Erlöse der Branche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum coronabedingt um nahezu 40 Prozent zurückgegangen. Allein zwischen März und Juni verzeichnete das Gastrogewerbe beim Umsatz bundesweit Einbußen in Höhe von 17,6 Milliarden Euro, wie der Dehoga auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts mitteilte. Der boomende Deutschlandtourismus hatte den Sommer über aber vielerorts wieder für hohe Auslastungen und sehr gute Geschäfte gesorgt.

Der Verband appelliere dringend an die Bundesländer, die Beherbergungsverbote auszusetzen. „Beherbergungsverbote entsprechen nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.“ Zöllick verwies auch auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Baden-Württemberg. Dieses kippte das Beherbungsverbot für das Bundesland am Donnerstag, in Sachsen wurde das Verbot von der dortigen Landesregierung aufgehoben. Auch in Niedersachsen setzte ein Gericht das Beherbergungsverbot aus.

Der Deutsche Ferienhausverband sprach von einem „verheerenden Signal“, das von der Vertagung des Themas am Mittwoch ausgegangen sei. Bis zum 8. November soll die Maßnahme auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. „Dann sind die Herbstferien vorbei und der Schaden kann nicht mehr gutgemacht werden“, kritisierte der Ferienhausverband. „Die Maßnahmen sind existenzgefährdend“, hieß es vom Dehoga. Umso wichtiger sei jetzt, dass die Hilfen für das Gastgewerbe verlängert, ausgeweitet und nachhaltig verbessert werden.