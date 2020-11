BDA: Rainer Dulger zum neuen Arbeitgeberpräsidenten gewählt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der neue Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) heißt Dr. Rainer Dulger. Die Mitgliederversammlung der BDA sprach ihm in Berlin das Vertrauen für eine zweijährige Amtszeit aus. „Dieses Amt ausfüllen zu dürfen ist für mich eine große Ehre“, sagte Dulger nach der Wahl. Damit folgt Dulger auf Ingo Kramer, der seit November 2013 Präsident der BDA war.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sei der einzige Spitzenverband in Deutschland, der die gesamte Wirtschaft vertritt – von Industrie, Handel, Handwerk, über Dienstleistungen und Chemie. „Ich will diese Vielfältigkeit weiterhin einen und stärken“, sagte Dulger in einer Mitteilung.

Stefan Wolf rückt als Vizepräsident nach

Dulger, 1964 geboren, ist amtierender Vizepräsident der BDA und seit 2003 Mitglied des Präsidiums. Er ist seit 2012 Präsident von Gesamtmetall, dem Dachverband von 21 Arbeitgeberverbänden der deutschen Metall- und Elektro-Industrie und seit 2014 Präsident der Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände e.V. in Stuttgart. Seit mehr als 20 Jahren ist er geschäftsführender Gesellschafter der Heidelberger ProMinent GmbH, einem weltweit agierenden Hersteller auf dem Gebiet der Dosiertechnik und Wasserdesinfektion.

Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers Elringklinger, wird für Dulger ins Vizepräsidium der BDA nachrücken.