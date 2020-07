BASF rechnet nicht mit einer schnellen Erholung

Brandenburg: BASF errichtet Standort für Batteriefabrik

In der Schwarzheide wird ein neuer BASF-Produktionsstandort für Batteriezellen eröffnet. Im Jahr sollen dann rund 400.000 E-Autos mit Batterien ausgestattet werden. Bis 2022 werde die Anlage in Betrieb genommen, kündigte der Chemieriese an.