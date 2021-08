GDL stimmt für Streiks bei der Bahn: Personenverkehr ab Mittwoch betroffen

Anzeige

Anzeige

Die Mitglieder der Lokführer-Gewerkschaft GDL wollen streiken. 95 Prozent der Mitglieder haben sich in einer Urabstimmung für den Arbeitskampf ausgesprochen. Es ist das erste Mal sei sechs Jahren, dass die GDL in den Streik tritt.

Der Streik soll für die DB Cargo bereits am heutigen Dienstag um 19 Uhr beginnen. Der Personenverkehr der Deutschen Bahn soll bundesweit ab 2 Uhr am Mittwoch, 11. August, folgen.

GDL-Chef Claus Weselsky gab das Ergebnis der Urabstimmung am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. „Dieses eindeutige Ergebnis zeigt, dass sich die Deutsche Bahn in einer Auseinandersetzung mit den eigenen Arbeitnehmern befindet”, sagte Weselsky. „Wir können Verbesserungen nur über Streiks erreichen.”

Anzeige

Pendler können sich damit voraussichtlich bereits ab Mittwoch auf eine stressige Zeit einstellen. Weselsky hatte noch im Vorfeld versprochen, Bahnkunden vorzeitig über den Ablauf des Streiks informieren zu wollen. Grundsätzlich sieht die GDL aber keine Beschränkungen für Ort oder zeitliche Länge der Streiks.

Weselksky will neues Angebot

Weselsky hatte es zugleich erneut abgelehnt, ohne neues Angebot der Bahn an den Verhandlungstisch zurückzukehren, wie dies in den vergangenen Wochen mehrfach gefordert worden war.

Die GDL will eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren und verlangt eine deutliche Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen von 3,2 Prozent bei 28 Monaten Laufzeit. Die Bahn will hingegen angesichts von neuen Milliardenverlusten einen länger laufenden Tarifvertrag und spätere Erhöhungsstufen bei gleicher Prozentzahl. Ein Streik wäre eine “Attacke auf das ganze Land”, hatte Bahn-Personalchef Martin Seiler erklärt.