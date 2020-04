Ausgeben oder Sparen? Warum Sie trotz Corona einen neuen Kühlschrank kaufen können

Anzeige

In der Brust vieler Verbraucher dürften dieser Tage zwei Herzen schlagen: Das Eine blickt bange auf die Zukunft, fragt sich, was düstere Wirtschaftsprognosen für den eigene Einkommen bedeuten. Und das Andere würde den drögen Corona-Alltag am liebsten mit einer Anschaffung versüßen. Schließlich bringen ein neuer Fernseher, ein schickes Rennrad oder elegante Möbel vielleicht ein Stück Lebensqualität mit sich – und ein neuer Kühlschrank ist manchmal schlicht dringend nötig. Außerdem ist klar, dass der Einzelhandel zusätzliche Umsätze in Corona-Zeiten gut gebrauchen kann. Doch ist es eine gute Idee, nun richtig viel Geld auszugeben?

Fest steht jedenfalls: Das Geld muss man erstmal haben. Diejenigen, die wegen der Corona-Krise schon jetzt Einkommenseinbußen erleiden, sollten bei größeren Ausgaben vorsichtig sein, rät etwa der Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen. Allerdings gibt es auch die Anderen. Die, die keine Einbußen haben, weil sie eine ordentliche Rente beziehen, weiterhin in Vollzeit arbeiten können oder, weil ihr Kurzarbeitergeld seitens der Arbeitgeber großzügig aufgestockt wird.

Unter dem Strich dürften dieser Tage einige Bundesbürger sogar mehr Geld auf dem Konto haben als in den Vormonaten. Schließlich entfallen derzeit Ausgaben für Restaurantbesuche, Konzerte und Urlaube – was längst zu Ausweichreaktionen führt. So berichtet der Einzelhandel, dass die Ausgaben für Schokolade derzeit deutlich steigen. Und auch Bioläden schildern, dass ihre Umsätze zuletzt ordentlich zugelegt haben.

Der Handel bittet um Unterstützung

Geht es nach dem Handelsverband Deutschland (HDE), sollten die sich Deutschen auch weiterhin fleißig etwas gönnen. “Aus Sicht der Einzelhändler wäre es fatal, wenn die Verbraucher ihre Einkäufe jetzt auf die lange Bank schieben”, meint der dortige Sprecher Stefan Hertel. Er berichtet von “existenzbedrohenden Umsatzrückgängen” bei Geschäften abseits des Lebensmittelhandels. “Diese Händler brauchen jetzt auch die Unterstützung der Kunden”, sagt Hertel – und verweist darauf, dass mittlerweile auch kleine und mittelgroße Unternehmen Lieferdienste eingerichtet haben, um ihre Waren trotz geschlossener Filialen an den Mann oder die Frau zu bringen.

Allerdings weiß auch Hertel um die Triebkräfte, die Verbraucher dieser Tage immer zurückhaltender machen: “Viele Menschen sind sich nicht sicher, ob ihr Arbeitsverhältnis diese Krise übersteht. Das erhöht die Sparneigung”, sagt der Sprecher des Handelsverbandes voller Sorge.

Wie sicher sind die Einkommen?

Sorgen machen sich dieser Tage auch so ziemlich alle hochrangige Ökonomen in Deutschland. Es kursieren Schätzungen über wirtschaftliche Schäden im dreistelligen Milliardenbereich, die Bundesagentur für Arbeit rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Noch ist unklar, wie lange der hiesige Shutdown anhält – und, inwiefern die Exportnation Deutschland auch danach unter den globalen wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus leidet.