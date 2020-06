VW-Konzernchef Diess gibt Führung der Kernmarke ab

An der Spitze des Volkswagen-Konzerns ist Bewegung . Herbert Diess gibt die Konzernführung der Kernmarke VW Pkw an seinen Co-Geschäftsführer Ralf Brandstätter ab. Das teilte der Aufsichtsrat des weltgrößten Autobauers am Montagabend nach einer außerordentlichen Sitzung in Wolfsburg mit.

08.06.2020, 18:36 Uhr