Arbeitslosigkeit in den USA überraschend gesunken

Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Mai trotz der Coronavirus-Pandemie leicht auf 13,3 Prozent gesunken. Im April hatte die Quote noch bei 14,7 Prozent gelegen, wie die US-Regierung am Freitag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei um 2,5 Millionen angestiegen, hieß es.

Wie Bloomberg berichtet, hatten Wirtschaftsexperten eigentlich mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 19 Prozent gerechnet, was einem Anstieg um etwa sieben Millionen Arbeitslose entsprochen hätte.

Das Arbeitsministerium stellte angesichts der positiven Entwicklung den Corona-Maßnahmen in den USA ein gutes Zeugnis aus: Die Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt reflektierten eine teilweise Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten, heißt es.