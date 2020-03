Apple schließt seine Verkaufsläden für zwei Wochen

Anzeige

London. Das US-Technologieunternehmen Apple wird wegen des Coronavirus alle seine Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen schließen. “An unseren Arbeitsplätzen und in unseren Gemeinden müssen wir alles tun, was uns möglich ist, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern”, schrieb Vorstandschef Tim Cook am Samstag auf Twitter. Deshalb werde Apple seine Läden außerhalb Chinas bis 27. März schließen. Der Online-Verkauf gehe weiter, das Personal werde weiter bezahlt.

In China haben Apple-Stores wieder geöffnet

Die 42 Apple-Stores in China seien inzwischen wieder geöffnet, erklärte Cook. Was Apple dort im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie gelernt habe, werde das Unternehmen jetzt weltweit beherzigen.

So lasse sich das Ansteckungsrisiko am wirkungsvollsten minimieren, wenn Menschen nicht eng beieinander seien, sondern eine möglichst große gesellschaftliche Distanz suchten.

Entwicklerkonferenz wird online stattfinden

Kurz vor Cooks Ankündigung hatte Apple erklärt, es werde seine Entwicklerkonferenz in diesem Jahr vollständig online abhalten. Zu der Veranstaltung im kalifornischen San Jose strömen normalerweise Tausende Ingenieure und Kunden.

Für die Tech-Firmen wie Apple sind die jährlichen Veranstaltungen, zu denen mehrere Tausend Software-Entwickler und Journalisten aus aller Welt anreisen, eine wichtige Plattform, um neue Produkte vorzustellen und Kontakt zu den Partnern zu halten.

Die Nachricht, dass Apple seine Geschäfte schließen möchte, lässt den Aktienkurs des Unternehmens an der Frankfurter Börse unter Druck geraten. Die Apple-Aktie verliert mehr als 4,8 Prozent auf 221,95 Euro.

RND/AP/dpa

