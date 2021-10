Nach Epic Games: Auch Apple legt Berufung gegen App-Store-Urteil ein

ARCHIV - 20.03.2018, USA, Baltimore: Dieses Archivbild vom 19. März 2018 zeigt das Logo der App Store-App von Apple. Epic Games hat bekannt gegeben, dass es gegen die Entscheidung eines Bundesrichters Berufung einlegt, der Apple ein illegales Monopol vorwirft, das den Wettbewerb unterdrückt. Der Hersteller des beliebten Videospiels Fortnite teilte am Sonntag, den 12. September 2021, in einer Gerichtsakte mit, dass er gegen das Urteil beim Neunten Bundesberufungsgericht in San Francisco Berufung einlegen wird. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa