Amazon startet im Juli 2020 die Aktion “Sommerangebote” und wirbt passend zur Jahreszeit mit bis zu 40 Prozent Rabatt auf Gartenartikel, Camping-Zubehör, Outdoor-Möbel, Sommer-Mode und viele weitere Produkte. Auch Technik-Schnäppchen und reduzierte Werkzeuge sind Teil der Aktion.

Hier finden Sie die Top-Deals aus den Bereichen “Angebot des Tages”, sowie den zeitlich stark begrenzten “Blitzangeboten”.

Amazon Sommerangebote entdecken und sparen Schnäppchenjäger aufgepasst: Vom 1. bis einschließlich 15. Juli 2020 gibt es bei über 1.000 sommerlichen Produkten bis zu 40% Rabatt.

Jezt täglich neue Deals und Blitzangebote bei Amazon entdecken »

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sind die Amazon Sommerangebote?

Amazon kann den Sommer nicht ohne Rabattaktion ziehen lassen und feiert ihn aktuell mit den Sommerangeboten. Zur Freude aller, die eigentlich mit dem Amazon Prime Day gerechnet haben. Denn der wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Doch die Sommerangebote gelten nicht als Ersatz für den Ausfall des Amazon Prime Day.

Für all diejenigen, die sich schon mental auf den Prime Day gefreut und Wunschlisten erstellt haben, dürfte das allerdings keine Rolle spielen - mit der 15-tägigen Angebots-Aktion können Kunden nun trotzdem ausgiebig online shoppen. Tausende Deals sollen mit bis zu 40 Prozent Rabatt ab Anfang Juli an den Start gehen. Dabei liegt der Fokus hauptsächlich auf Produkten, die den Sommer verschönern.

Wann sind die Amazon Sommerangebote?

Die Amazon Sommerangebote 2020 laufen zwei Wochen. Von Anfang bis Mitte Juli 2020 können Sie also auf Schnäppchenjagd gehen. Hier sind die genauen Daten zu den Sommerangeboten:

Start: 1. Juli 2020

Ende: 15. Juli 2020

Doch nicht jedes der Sommerangebote wird für den Aktionszeitraum günstig zu kaufen sein. Aufgrund zeitlich begrenzter Rabatte wie dem “Angebot des Tages*” oder den “Blitzangeboten” ist es von Vorteil, die Angebote stetig im Blick zu behalten.

Wo findet man die Amazon Sommerangebote?

Sämtliche Sommerangebote von Amazon sind auf einer Angebotsseite* gesammelt. Dort finden Sie Blitzangebote, Angebote des Tages sowie weitere Schnäppchen und Deals.

Tipp: Einen Vorteil haben Amazon Prime-Mitglieder. Sie sollen 30 Minuten vorher auf Blitzangebote zugreifen können. Übrigens: Das gilt auch für alle, die noch schnell eine kostenlose Amazon Prime Probe-Mitgliedschaft* abschließen.

Was sind die Highlights bei den Amazon Sommerangeboten?

Amazon hält sich bedeckt, welche Produkte sich im Einzelnen unter den Sommerangeboten befinden werden. Wir halten nach den besten Angeboten Ausschau und Sie auf dem Laufenden. Das sind momentan unsere Highlights bei den Amazon Sommerangeboten:

Amazon Sommerangebote: Wer sparen will muss schnell sein

Die Artikel der Rubrik “Angebot des Tages” sind nach Angaben von Amazon zwar 24 Stunden lang gültig. Es gilt allerdings die Regel “nur solange der Vorrat reicht”. Gleiches gilt bei den sogenannten “Blitzangeboten”, die allerdings noch schneller wieder weg sind - wer binnen 12 Stunden hier nicht zuschlägt, hat das Angebot verpasst. Die “Blitzangebote” sollen ab 6 Uhr morgens starten - Frühaufsteher haben also einen deutlichen Vorteil.

Amazon Sommerangebote: Shoppen für den guten Zweck

Mit Amazon Smile bietet Amazon seinen Kunden während der Sommerangebote die Möglichkeit, sich für einen guten Zweck zu engagieren. Bei Millionen von Produkten geht automatisch beim Kauf eine Spende in Höhe von 0,5 Prozent des Einkaufspreises an tausende lokale oder bundesweite Organisationen. Der Käufer kann selbst entscheiden, an welche Einrichtung die Spende gehen soll.

*Diese Seite enthält Affiliate-Links zu Produkten. Bei Affiliate-Links handelt es sich nicht um Anzeigen. Wir erhalten möglicherweise eine Provision für Einkäufe, die über diese Links getätigt werden.