Berlin. Wirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet wegen des Coronavirus mit einer länger anhaltenden Krise. “Ich gehe davon aus, dass wir sicherlich den ganzen Monat April und den ganzen Monat Mai mit den Folgen zu tun haben”, sagte der CDU-Politiker am Dienstag der RTL/ntv-Redaktion. Es werde in dieser Zeit noch eine “erhebliche Zahl von Neuinfektionen” geben. “Deshalb würde ich niemandem raten, darauf zu setzen, dass das in acht Tagen wieder vorbei ist.” Japan und Südkorea hätten bemerkenswerte Erfolge im Kampf gegen das Virus erzielt. “Das zeigt, man kann diese Krise in den Griff bekommen, aber das ist auch eine Geduldsfrage.”

“Haben nicht Wochen”: Altmaier erwartet schnelles Handeln

Gelder, Kredite und Bürgschaften müssten jetzt schnell und praxisorientiert bereitgestellt werden. “Wir haben nicht Wochen, wir haben Tage, damit das alles steht”, sagte Altmaier. “Ich hoffe und erwarte mir auch, dass alle ihren Beitrag leisten, dass wir so schnell wie möglich Geld auch überweisen können”, sagte Altmaier. Die Bundesregierung hatte ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um Jobs und Firmen zu schützen. Dazu gehören Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld, die Stundung von Steuern und Abgaben sowie unbegrenzte Kreditprogramme.

RND/dpa