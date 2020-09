“ALDI Original”: Mode-Kollektion im Stil der ikonischen Tüte

Anzeige

Essen. Der Discounter Aldi Nord bringt seine erste Fashion-Kollektion heraus. Damit folgt er seinem Konkurrenten Lidl – der brachte selbst entworfene Modestücke am 14. September auf den Markt. Die limitierte Kollektion von Aldi Nord ist allerdings nicht im Handel erhältlich. Teile der “ALDI Original”-Kollektion können in Gewinnspielen auf den Social Media Kanälen des Unternehmens erstanden werden. Bei einer temporären Kunstausstellung vom 17. bis 20. September in Berlin können Besucher zudem kostenlose Stücke mit nach Hause nehmen.

Von der Tüte auf das Hoodie

Der Stil erinnert an das Design der ikonischen blau-weiß gestreiften Aldi-Nord-Tüte. Lässige Hoodies mit Aldi-Logo, blau-weiß gestreifte Tracksuits, T-Shirts, Socken und Badeanzüge gehören zu der limitierten Kollektion. Außerdem: Die bereits als “AldIletten” bekannten Badeschuhe. Insgesamt umfasst die Kollektion acht Teile, die den Kult um die legendäre Aldi-Tüte zu neuem Leben erwecken sollen.

“Mit unserer “ALDI Original”-Kollektion lassen wir das Retro Muster der bekannten Aldi-Tüte in neuem Glanz erscheinen und machen den Kult darum für eine junge Zielgruppe erlebbar”, sagt Matthias Kräling, Manager Social Media bei Aldi Nord. “Unsere Botschaft lautet: So wie wir das Original unter den Discountern sind, ist auch jeder Mensch auf seine Weise einzigartig – ein echtes Original eben. Das soll unsere Kollektion zum Ausdruck bringen.”

Gewinnspiel-Aktionen

Hauptfokus der Kampagne liegt auf dem Aldi-Nord-Instagram-Kanal. Dort können Follower Teile der Kollektion gewinnen. Dafür müssen sie die Sachen auf Instagram digital “anprobieren” und posten. Mit dem Post und der Verlinkung des Aldi-Kanals nehmen sie automatisch an der Verlosung teil. Auch in den mehr als 2300 Märkten hat man die Chance, die Mode-Klamotten zu bekommen: Ab einem Einkauf im Wert von 15 Euro können Kunden ihren Kassenbon auf aldi-nord.de/fashion-aktion.de hochladen. Die ersten 3500 Kunden erhalten kostenlos zwei Teile der Kollektion. Die Aktion startet am 5. Oktober 2020.