Wo wurden starke Einbußen verzeichnet?

Extrem stark hat es – auch im internationalen Vergleich – den Deutschen Aktienindex (Dax) gebeutelt, der zum Start am Montag rund 7,4 Prozent niedriger notierte als beim Börsenschluss am vorigen Freitag. Am Nachmittag lag das Minus sogar bei mehr als acht Prozent. Dabei spielt nach Einschätzung von Händlern eine Rolle, dass im Dax extrem viele Unternehmen versammelt sind, die stark vom Export abhängig sind. Hinzu kam der Ölpreis-Crash: Die für Europa maßgebliche Referenzsorte Brent lag gegen Mittag 22 Prozent niedriger als Ende voriger Woche. Der US-Leitindex Dow Jones ging in New York mit einem Minus von 7,1 Prozent in den Handel – dem stärksten Kursrutsch seit zehn Jahren, wegen dem auch prompt der Handel zeitweise ausgesetzt wurde. Doch da war längst vom Schwarzen Montag die Rede.

Welche Rolle spielt das Corona-Virus bei dieser Entwicklung?

Die Ausbreitung des Virus wirkt zunehmend wie eine Art Verstärker für die negativen ökonomischen Entwicklungen. Denn die Epidemie führt zu Restriktionen wie geschlossene Schulen, Reisebeschränkungen, Quarantänen für Millionen von Menschen und abgesagte Großveranstaltungen. Das alles bremst die wirtschaftliche Entwicklung direkt und indirekt. Für Europa spielt dabei Italien eine wichtige Rolle, wo am Wochenende große Regionen im Norden zu Sperrgebieten erklärt wurden. Die Befürchtung kursiert, dass in anderen europäischen Ländern Ähnliches drohen könnte. Denn vieles spricht dafür, dass der Höhepunkt der Pandemie noch nicht erreicht ist - was zuletzt auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte.

Was sind die Folgen für die Wirtschaft?

Immer deutlicher ist zu erkennen, dass die Wirtschaftsleistung in vielen Ländern zumindest in den ersten Monaten des Jahres schrumpfen wird. Über eine Rezession wurde bereits im Herbst 2019 diskutiert, also bevor Corona bekannt wurde. Doch nun kommt der Rückschlag deutlich heftiger und erheblich größeren Unsicherheiten, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht absehbar sind. So geht es nicht nur darum, dass der Absatz von Waren weltweit ins Stocken geraten könnte. Auch bei der Versorgung europäischer Unternehmen mit Vorprodukten und Zulieferteilen aus China könnte es schon bald zu erheblichen Engpässen kommen. All diese Unsicherheiten sind Gift für die Finanzmärkte.

Lässt sich dies am Verhalten der Investoren ablesen?

Ölpreis-Crash und Aktieneinbruch führten am Montag dazu, dass Finanzprofis massiv in sichere Anlagen flüchteten. Deshalb stiegen die Kurse für Staatsanleihen mit guter Bonität. Das drückte die Rendite dieser Papiere. Sie lag am Montag bei deutschen Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit bei rund minus 0,8 Prozent – ein neuer Negativrekord. Das heißt, Investoren sind bereit, diesen Satz zu zahlen, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Normalerweise erhalten Anleger Zinszahlungen, wenn sie solche Papiere kaufen. Bemerkenswert ist zudem, dass die durchschnittliche Rendite für US-Staatsanleihen erstmals unter die Marke von einem Prozent rutschte. An Devisenmärkten legten außerdem sichere Währungen wie der Euro und der Schweizer Franken zu. Auch Gold war gefragt.

Welche Rolle spielen die USA?

Sie rücken immer stärker in den Fokus. Zeina Rizk von der Investmentbank Arqaam sagte dem TV-Sender des Finanzdienstes Bloomberg, die Panik an den Finanzmärkten sei eine zeitverzögerte Reaktion auf die überraschende Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed vom vorigen Dienstag auf 1,00 bis 1,25 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell begründete den Schritt mit neuen „Herausforderungen und Risiken“ durch das Corona-Virus. Seither sprießen Mutmaßungen, dass dahinter mehr steckt als eine Präventivmaßnahme. So macht Bloomberg-Expertin Ira Jersey darauf aufmerksam, dass die Renditen für Anleihen von US-Unternehmen deutlich gestiegen sind und die Differenzen zu Staatspapieren immer größer werden. Es wird für die Firmen dadurch immer teurer, sich neues Geld auf dem Anleihemarkt zu beschaffen. Und es könnten schon bald geringere Einnahmen wegen Absatzeinbußen – durch Corona bedingt - hinzukommen. Eine denkbare Folge: Unternehmen geraten innerhalb ganz kurzer Zeit in finanzielle Engpässe. Die Zinssenkung könnte das Ziel haben, dies zu verhindern.

Welche Reaktionen sind von der Europäischen Zentralbank (EZB) zu erwarten?

Mehrere Analysten erwarten, dass die EZB in dieser Woche den Strafzins für überschüssiges Geld, das Banken bei ihr parken, noch einmal herabsetzen wird. Das soll die Kreditinstitute ermuntern, ihre Liquidität zu nutzen, um mehr Kredite an Unternehmen zu vergeben. Damit könnte ein ähnlicher Effekt angestrebt werden wie durch die Zinssenkung der Fed – die Leitzinsen der EZB sind ohnehin schon bei null Prozent. Die Absenkung der Einlagezinsen könnte die von der Bundesregierung beschlossenen Liquiditätshilfen für Firmen und die geplanten Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld ergänzen.

Welche Folgen müssen Verbraucher durch die Verwerfungen an den Finanzmärkten befürchten?

Vieles hängt davon ab, wie lange die Corona-Krise dauert. Aktuell wird es beim Geldanlegen für Privatleute immer schwerer. Auf Sparbücher, Tagesgeld und Festgeld gibt es wegen ohnehin kaum noch Zinsen. In Aktien und Aktienfonds zu investieren, ist inzwischen angesichts der hypernervösen Börsianer enorm riskant; Anlageberater machen gleichwohl darauf aufmerksam, dass sich die Dividendenpapiere langfristig lohnen. Sollte sich der Negativtrend an den Kapitalmärkten aber auf Dauer fortsetzen, werden gleichwohl auch die ohnehin schon geschrumpften Erträge aus Lebensversicherungen und aus anderen Produkten für die Altersvorsorge weiter sinken. Doch dann haben wir mutmaßlich mit noch ganz anderen Problemen zu kämpfen, weil dies mit einer massiven Rezession einhergehen dürfte. Insolvenzen und Massenentlassungen drohen.