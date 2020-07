Abgeschottetes Nordkorea: BIP wächst - aber stimmt das überhaupt?

Ist Kim Jong Un nur dick und doof?

Nordkoreas Machthaber gibt dem gesamten Rest der Welt Rätsel auf. Was will Kim Jong Un? Manche sehen ihn als Riesenbaby, das nur spielen will. Doch warum hantiert er dauernd mit so gefährlichen Sachen wie Atomraketen? Die Autorin ­Jung H. Pak, in der Obama-Ära Analystin bei der CIA, arbeitet seit Jahren daran, Nordkoreas Diktator zu entschlüsseln.