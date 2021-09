60 Prozent mehr Passagiere bei Ryanair

Anzeige

Dublin. Die Erholung bei Ryanair ist weiter im Gange. Im August flogen erneut deutlich mehr Menschen mit dem Billigflieger. Im vergangenen Monat beförderte die Fluggesellschaft 11,1 Millionen Passagiere, wie Ryanair am Donnerstag in Dublin mitteilte. Dies war ein Anstieg von fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, als noch 7 Millionen in die Maschinen der Airline gestiegen waren.

Im August 2019 waren es 14,9 Passagiere

Auch im Vergleich zum Vormonat gingen die Zahlen weiter hoch: Im Juli dieses Jahres hatte die Airline noch 9,3 Millionen Passagiere gezählt. Das Niveau vor der Pandemie hat Ryanair indes noch nicht erreicht, im August 2019 hatte die Gesellschaft noch 14,9 Millionen Passagiere geflogen.

Konzernchef hofft im Winter auf Niveau vor der Pandemie zurückzukommen

Damit erfüllen sich jedoch in den jetzigen Sommermonaten die Hoffnungen von Konzernchef Michael O’Leary. Mit der Einführung des digitalen EU-Impfzertifikats Anfang Juli waren nach früheren Konzernangaben die Buchungszahlen wieder deutlich angezogen.

Erst in dieser Woche hatte O’Leary laut Presseberichten zudem die Hoffnung geäußert, im Winter sogar wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückzukommen.