481 Millionen Euro Verlust: Airbus will es ohne Staatshilfen schaffen

Toulouse. Flugzeugflotten stehen am Boden. Neue Passagierjets braucht derzeit niemand. Auch starke Fluggesellschaften wie Lufthansa ringen um Staatshilfen und ihr Überleben. Aber der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern will weiter ohne sie auskommen. „Wenn es läuft wie geplant, sind keine Staatshilfen nötig“, betonte Airbus-Finanzchef Dominik Asam zur Vorstellung eines Quartalsberichts im französischen Toulouse.

Die knappe halbe Milliarden Euro Nettoverlust, die Airbus dabei nach noch 40 Millionen Euro Gewinn im ersten Quartal 2019 ausweisen musste, gehen bereits zum Großteil auf das Konto der Corona-Krise. Asam und Airbus-Chef Guillame Faury machten klar, dass es im laufenden zweiten Quartal noch schlimmer kommen wird. „Wir helfen uns selbst“, betonte aber auch Faury.

Airbus meldet Kurzarbeit an

Größtes Problem sei, dass Fluggesellschaften derzeit vertraglich fixe Auslieferungen neuer Airbus-Flieger reihenweise verschieben wollen. Bis Ende März habe es aber noch keine völligen Stornierungen gegeben, sodass der Auftragsbestand zu dem Zeitpunkt im Jahresvergleich sogar leicht auf 7.650 Maschinen geklettert ist. Ob im April erste Bestellungen storniert wurden, ließ Faury offen. Die Situation werde derzeit neu bewertet, erklärte er vage.

Wenn wir jetzt nicht agieren, ist das Überleben von Airbus fraglich. Aus einem Brief an das Airbus-Personal

In einem jüngsten Brief an das eigene Personal hatte das Management die Lage dramatischer geschildert. „Wenn wir jetzt nicht agieren, ist das Überleben von Airbus fraglich“, hatten daraus mehrere Medien zitiert. Airbus verbrenne derzeit Geld in nie dagewesenen Tempo, was „weiterreichende Maßnahmen“ erfordere. Bislang ist damit Kurzarbeit gemeint. Die werde in den nächsten Wochen von heute gut 6000 der konzernweit 135.500 Beschäftigten spürbar ausgeweitet, kündigte Faury an. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich gehe es dabei jeweils um mehrere tausend Leute.

Konkurrenz nimmt Staatshilfen in Anspruch

Unter dem Strich glaubt Airbus bislang mit einer Reduzierung der Produktionskapazitäten von einem Drittel über die Runden zu kommen. Das gelte bis Juni, danach werde die Lage neu beurteilt, sagte Faury. Finanziell wolle man im Herbst in einer Situation sein, wo kein Geld mehr verbrannt wird, meinte Asam. Die Airbus-Finanzpolster sind binnen Jahresfrist bis Ende März 2020 von 12,5 auf 3,6 Milliarden Euro geschmolzen. Die Zeit bis Herbst überbrücken will Airbus mit neuen Krediten im Umfang von 15 Milliarden Euro und einem Tritt auf die Kostenbremse.

Die Frage ist, ob das ausreicht. US-Erzrivale Boeing braucht für sich und Zulieferer US-Staatshilfen im Umfang von 60 Milliarden Dollar und bereitet dem Vernehmen nach Massenentlassungen vor, die Airbus für sich ausschließt. Luftfahrtexperten halten wegen der Pandemie eine Pleitewelle unter Fluggesellschaften für wahrscheinlich. Erste Kandidaten unter größeren Airbus-Kunden sind dabei in Europa Norwegian oder Virgin Atlantic. Nach Corona könnte die Branche eine andere sein, räumt auch Faury ein.

Flugzeug laut Airbus virensicher

Es sei klar, dass die Luftfahrt in der tiefsten Krise ihrer Geschichte stecke, betont der Franzose. Die Verluste im Auftaktquartal 2020 und 15 Prozent Umsatzrückgang auf 10,6 Milliarden Euro sieht er nur als Vorgeschmack auf Kommendes. Schon jetzt denken die Airbus-Manager aber auch daran, wie sie Passagieren bestehende Vorbehalte nehmen, sich in enge Flugzeugkabinen zu drängen. Die Filter Airconditioning-Systeme von Airbus-Flugzeugen könnten die Atemluft von Viren säubern, die noch viel kleiner sind als Coronaviren, meinte Faury. So gesehen gebe es eigentlich keinen sichereren Platz als in einem Airbus-Flugzeug.