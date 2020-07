Wer ist der größte Sportler aller Zeiten? Stimmen Sie ab

Anzeige

Es war die Streaming-Erfolgsgeschichte der Corona-Zeit: “The Last Dance”, der letzte Tanz. Wohl kaum ein Sportfan verpasste die zehnteilige Netflix-Dokumentation über die Erfolgsgeschichte der Chicago Bulls um Superstar Michael Jordan. Danach stellten sich viele die Frage, ob “Air Jordan” lediglich der größte Basketballer oder sogar der größte Sportler aller Zeiten ist.

Graf, Bolt, Schumacher, Phelps, Woods, ...

Auch innerhalb der Sportredaktion des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) haben wir diskutiert, uns die Köpfe heiß geredet, argumentiert und verglichen. Am Ende ist daraus eine zehnteilige Por­trätserie entstanden, die wir in unserem Wochenendmagazin “Sonntag” sowie auf RND.de veröffentlichen – natürlich beginnend mit Michael Jordan. An jedem Wochenende bis Ende September präsentieren wir persönliche Stücke zu den von uns ausgewählten Ikonen des Sports, darunter Usain Bolt, Steffi Graf, Roger Federer, Michael Schumacher, Pelé und Muhammad Ali.

Es sind diese großartigen Sportler, die unsere Sportredaktion als die besten aller Zeiten auserkoren hat – Männer und Frauen, aus verschiedenen Sportarten und Dekaden, die sie geprägt haben.

Selbstverständlich möchten wir wissen: Welcher Sportler aus unseren Top Ten ist für Sie der größte, der jemals ein Publikum begeistert hat? In unserer Umfrage können Sie ganz einfach Ihre Stimme abgeben.

Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme