Party in Villarreal: Fans und Team feiern Europa-League-Triumph

Anzeige

Anzeige

Passend zum Fußball-Fangesang „Oh, wie ist das schön“ gehen derzeit Videoszenen um die Welt, die „man lange nicht gesehen“ hat. Nach dem sensationellen Europa-League-Triumph des FC Villarreal haben die Fans am Freitag ihre Helden empfangen und ausgelassen gefeiert.

Tausende der 50.000-Einwohner-Stadt nahmen an der Parade teil, bei der das Team den ersten Titel in der Vereinshistorie präsentierte. Mit Rauchbomben und lauten Fangesängen wurden die Stars des „Gelben U-Boots“ (Kosename des Vereins) gehuldigt.

Anzeige

Die Ost-Spanier setzten sich am Mittwochabend in Danzig gegen Manchester United in einem dramatischen Elfmeterschießen durch, gewannen am Ende mit 11:10. Durch den Finalerfolg nimmt das Team, das sich nach dem 7. Platz in der spanischen La Liga eigentlich nur für die Conference League qualifiziert hatte, in der kommenden Saison in der Champions League teil.