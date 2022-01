Anzeige

Die Winterspiele von Peking sind in der Pandemie eine Herausforderung – besonders für die Sportler. „Wir haben schon zwei Jahre die Kontakte reduziert, aber jetzt ist es noch mal verschärft. Man hat als Sportler keine sozialen Kontakte mehr. Die Taktik ist: keine Menschen sehen“, sagt die deutsche Skilangläuferin Katharina Hennig. Wenige Tage vor Beginn der Spiele ist die Zeit der Selbstquarantäne angebrochen, um die Corona-Ansteckungs­gefahr zu minimieren. Das heißt laut Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher: „Abschirmen von allen Leuten, auch von den Familien.“ Es gehe ins „Sportlerkloster“, sogar „separiert von Partner oder Partnerin“, berichtet Skilanglauf-Chefcoach Peter Schlickenrieder.

Handy das „wichtigste Utensil“

Als in den letzten Tagen daheim Freunde vorbeikommen wollten, so erzählt Jonas Dobler, „musste ich absagen“. Der Loipenspezialist hat ein abgeschirmtes Vorbereitungs­trainings­lager im schweizerischen Davos hinter sich. Im Hotel gab es einen eigenen Speiseraum und Aufgänge in die Zimmer nur für das deutsche Team. Direkten Kontakt hatten Athleten und Athletinnen meist nur mit einem Teamkollegen. Ansonsten bleibt für die Kommunikation mit der Außenwelt nur das Handy, das Katharina Hennig als momentan „wichtigstes Utensil“ in ihrem Leben bezeichnet. Immerhin sind alle Tests bei den 146 deutschen Athletinnenund Athleten sowie Funktionärinnen und Funktionären, die am Sonntag in Chinas Hauptstadt eintrafen, negativ ausgefallen. Das ist eine gute Nachricht – denn gerade die Anreise birgt Tücken.

In China gelten verschärfte Regeln, wann ein Corona-Test als positiv eingestuft wird. Zwar haben die Organisatoren den CT-Wert für einen positiven Test nun von 40 auf unter 35 gesenkt, es gibt aber immer noch einen Unterschied zu Deutschland: Laut Robert Koch-Institut liegt ein positiver Befund erst bei einem CT-Wert von unter 30 vor. Je niedriger dieser Wert ist, umso ansteckender ist eine Person. Was passieren kann, erlebt derzeit „Sportschau“-Reporter Claus Lufen. Trotz dreier negativer PCR-Tests vor der Abreise aus Deutschland wurde Lufen nach seiner Ankunft in China am Donnerstag positiv auf Corona getestet. Seitdem darf er das Quarantäne­hotel nicht verlassen.

„Vor jedem Corona-Test nervöser als vor dem Rennen“

Ähnliche Erfahrungen machten auch die deutschen Rodler. „Wir waren in China in Isolation, weil bei der Ankunft jemand aus dem Flieger positiv getestet wurde, obwohl bei der Abreise alle noch negativ waren. Wir konnten dann zwar abgeschottet trainieren, waren aber ansonsten in Isolation“, erzählt Weltmeisterin Julia Taubitz. „Jeden Abend um 23 Uhr und morgens um 5 Uhr gab es einen Corona-Test. Gerade, wenn man nach dem Jetlag endlich eingeschlafen war, wurde man in der Früh wieder geweckt. Das Essen wurde vor die Tür gestellt und war, bis man es essen konnte, meist kalt.“ Schlimmer als Quarantäne war, dass es nach Stürzen an der Bahn an schneller medizinischer Hilfe fehlte, weil die chinesischen Helfer aus Angst vor Ansteckung niemanden anfassen wollten. Taubitz wird deshalb vor „jedem Corona-Test nervöser als vor dem Rennen sein“. Auch deshalb, weil viele deutsche Trainer und Sportler Angst vor manipulierten Tests haben.

Die vom Alpinspin-Sportdirektor Wolfgang Maier angestoßene Diskussion – die in die Aussage mündete „Du kannst jeden aus dem Verkehr ziehen, der dir irgendwie im Weg steht“ – bereitet auch dem dreimaligen Rodelolympiasieger Felix Loch Kopfzerbrechen. „Wir haben uns vorher nicht vorstellen können, was bei Olympia 2014 in Sotschi in Sachen Dopingtests vorgefallen ist. Und jetzt gibt es ein viel einfacheres Mittel, um jemanden aus dem Verkehr zu ziehen. Im Vergleich zu Dopingtests sind Corona-Abstriche sehr leicht zu manipulieren. Und dann bist du einfach raus“, fürchtet Loch. Im Rodeln schätzt er die Gefahr mangels konkurrenzfähiger chinesischer Sportler als gering ein, aber im Bob und Skeleton sähe das anders aus. Skilanglauf-Boss Schlickenrieder kann sich dagegen nicht vorstellen, dass der Olympiagastgeber Tests fälscht: „Wir werden sehr korrekte Abläufe erleben. Ich glaube eher, dass die Chinesen den Titel des Organisations­welt­meisters von Deutschland übernehmen wollen.“