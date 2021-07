Anzeige

Mit fast einem Jahr Verspätung werden die 29. Olympischen Sommerspiele am Freitag offiziell in Tokio eröffnet. Mehr als 11.000 Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen kämpfen in den kommenden zweieinhalb Wochen wieder um Gold, Silber, und Bronze. Für das deutsche Team gehen 434 Athletinnen und Athleten an den Start.

Doch die Spiele stehen wegen der noch immer grassierenden Corona-Pandemie stark in der Kritik. So befindet sich die japanische Hauptstadt Tokio zum vierten Mal im Notstand, der bis zum 22. August andauern soll. Seit Tagen steigen die Infektionszahlen. Allein am Mittwoch meldete die Region 1832 Neuinfektionen binnen eines Tages.

IOC-Präsident Thomas Bach hoffte trotzdem bis zuletzt, dass doch noch Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Wettkämpfen zugelassen werden können und versichert stets, dass das lange ausgearbeitete Hygienekonzept für die Sicherheit aller Beteiligten sorge. „Wir können selbstbewusst sagen, dass wir das Risiko für diese Spiele minimiert haben“, sagte Bach.

Doch bereits vor der dem offiziellen Beginn haben sich einige Beteiligte und auch Athletinnen und Athleten infiziert. Wie das Organisationskomitee in dem am Donnerstag veröffentlichten Tagesbericht bekanntgab, ist die Zahl der positiven Tests seit dem 1. Juli auf 87 gestiegen. Dazu zählen auch acht Sportlerinnen und Sportler.

Verfolgen Sie in unserem Liveblog alle Ereignisse, Wettkämpfe und Entscheidungen der Olympischen Spiele.

Die deutschen Fahnenträger für die olympische Eröffnungsfeier in Tokio stehen fest. Laura Ludwig und Patrick Hausding haben sich bei einer Wahl durchgesetzt. Somit wurden erstmals eine Sportlerin und ein Sportler für diese besondere Aufgabe gewählt. Allerdings werden sie ihr Team in ein Stadion mit Geisterkulisse führen.

Wolfsburg-Leader und U21-Europameister: So tickt Olympia-Kapitän Arnold Maximilian Arnold genießt bei DFB-Trainer Stefan Kuntz größtes Vertrauen und soll die Olympia-Fußballer durch das Turnier führen. Der Mittelfeldmann vom VfL Wolfsburg geht bei den Olympischen Spielen als Kapitän der deutschen Auswahl voran. Der SPORTBUZZER stellt ihn vor.

DHB-Kapitänin spielt mit Regenbogenbinde Ein starkes Zeichen für Diversität! Die deutsche Hockey-Kapitänin Nike Lorenz will bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Binde mit Regenbogenfarben tragen. 🏳️‍🌈 Dafür hat sie nun die Erlaubnis vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) bekommen.

Totalschaden am olympischen Kajakvierer: Ersatzboot auf dem Weg nach Tokio – aber nicht pink Schockmeldung für die deutschen Kanuten: Bei einem Unfall mit einem Gabelstapler ist der olympische Kajakvierer zerstört worden. Totalschaden. Ein Ersatzboot ist bereits auf dem Weg nach Tokio. Allerdings wird dieses nicht in der Farbe pink sein, die eine besondere historische Bedeutung hat.

Zwölf weitere Corona-Fälle bei Olympia – Medaillenfavorit Borodin positiv getestet

Im Zuge der Olympischen Spiele gibt es zwölf weitere Corona-Fälle. Das gaben die Verantwortlichen am Donnerstag bekannt. Unter anderem verpasst der russische Schwimmer und Medaillenfavorit Ilja Borodin das Sportevent in Tokio.

Wegen Holocaust-Witzen: Kreativdirektor der Olympia-Eröffnungsfeier gefeuert

Nur einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele haben die Organisatoren den Kreativdirektor der entlassen. Grund dafür ist ein humoristisches Stück, in dem sich Kentaro Kobayashi vor Jahren über den Holocaust lustig gemacht haben soll.

Liebe Leserinnen und Leser,



mit 364 Tagen Verspätung fällt nun endlich der Startschuss für das größte Sportereignis der Welt. Auch wenn die offizielle Eröffnungsfeier erst am morgigen Freitag stattfindet, sind bereits die ersten Wettkämpfe gestartet. Heute, um 13.30 Uhr, muss sich die DFB-Auswahl von Stefan Kuntz im Spiel gegen Brasilien messen.



In unserem Liveblog halten wir Sie mit allen aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.



Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!

Olympia 2021: Wo und wann finden die Wettkämpfe statt?

Die Olympischen Sommerspiele werden vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio ausgetragen. In der japanischen Hauptstadt gab es zuletzt vor 57 Jahren Olympische Sommerspiele.

Olympia im TV: Wo wird Olympia 2021 im Fernsehen übertragen?

In Deutschland strahlen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF täglich die Olympischen Sommerspiele aus. Aufgrund der Zeitverschiebung von sieben Stunden zwischen Deutschland und Japan beginnt das TV-Programm täglich ungefähr ab Mitternacht deutscher Zeit und endet immer um 17 Uhr (Mitternacht in Japan). Am 23. und 24. Juli sendet das ZDF, ab dem 25. Juli übertragen ARD und ZDF immer abwechselnd einen Tag lang die Olympischen Sommerspiele.

Medaillen-Entscheidungen: Wann sind die ersten Entscheidungen bei Olympia?

Die ersten Finalwettkämpfe um Medaillen gibt es bereits am 24. Juli, zum Beispiel im Fechten, Taekwondo und Judo. Ab dann wird es täglich Medaillen-Entscheidungen geben. Einer der Tage mit großen Medaillenhoffnungen für das deutsche Olympia-Team ist etwa der 27. Juli, wenn die Entscheidungen im Rudern beim Doppel-Vierer und die Medaillen-Vergabe für die Mannschaftswertung im Dressurreiten anstehen.

Deutsche Medaillen-Hoffnungen: Wer sind die Favoritinnen und Favoriten im deutschen Olympia-Team?

Deutschland ist bei Olympia 2021 in Tokio mit insgesamt 430 Sportlerinnen und Sportlern vertreten. Besondere Hoffnungen ruhen zum Beispiel auf den deutschen Kanuten: Die Kanuteams der Bundesrepublik holten seit 1996 bei jeden Olympischen Sommerspielen mindestens drei Medaillen. Auch das Ruder-Team hat Aussichten aufs Treppchen. Bei Olympia 2016 in Rio holten die deutschen Ruderer zwei Mal Gold und ein Mal Silber. Das deutsche Reitsport-Team ist im internationalen Vergleich in der Olympia-Historie unangefochtene Spitze: Im Dressurreiten, Vielseitigkeitsreiten und Springreiten könnten die Deutschen auch in Tokio wieder Medaillen holen.

Außerdem sicherten sich die deutschen Nationalmannschaften in drei Ballsportarten zuletzt olympische Medaillen: Im Fußball, Handball und Hockey wollen die Teams in Tokio erneut auf dem Treppchen landen. Während die deutschen Fußball-Olympiasiegerinnen 2021 nicht dabei sind, werden die Fußballer, die Handballer und die Männer- und Frauen-Hockey-Nationalmannschaften in Tokio für Deutschland auf Torejagd gehen.