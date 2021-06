Anzeige

Nun ist es so weit: Europa steht wieder im Zeichen des Fußballs. Mit 364 Tagen Verspätung beginnt am 11. Juni die Fußball-Europameisterschaft. Angesichts schwankender Inzidenzen bleibt das paneuropäische Turnier ein Wagnis – insbesondere für die Fans, die auch in München wieder ins Stadion dürfen. Politik und Sport erhoffen sich dennoch ein „Signal“ während der Coronavirus-Pandemie.

Wie die anderen 23 EM-Teilnehmer hat sich die DFB-Auswahl längst in eine sogenannte Blase begeben, um das Corona-Risiko zu minimieren.

„Es wird die erste Veranstaltung von weltweiter Dimension sein, die seit Ausbruch der Pandemie durchgeführt wird – die perfekte Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass Europa anpassungsfähig ist“, sagte Aleksander Ceferin, Präsident der Europäischen Fußball-Union, etwas hochtrabend. „Europa lebt und feiert das Leben. Europa ist zurück.“ Die Voraussetzungen in den Ländern sind aber weiterhin nicht gleich.

Von den noch im vergangenen Jahr geplanten zwölf Ausrichtern musste Dublin wegen der unsicheren Corona-Lage gestrichen werden, Sevilla ersetzt Bilbao. Die UEFA hofft darauf, dass die strengen Hygienekonzepte dafür sorgen, dass alle Partien wie vorgesehen gespielt werden können. Notfallpläne erlauben den Anpfiff, wenn wenigstens 13 Spieler inklusive Torwart zur Verfügung stehen. In unserem EM-Liveblog informieren wir Sie über alle wichtigen Entwicklungen.

EM 2021: Der Spielplan

EM 2021: Wer sind die Favoriten?

Die üblichen Verdächtigen – oder gibt es wieder eine Überraschung wie 2018 WM-Finalist Kroatien? Vor der EM gilt Weltmeister Frankreich als Maßstab. Belgien, Spanien und die Niederlande haben mit ganz unterschiedlichen Sorgen zu kämpfen. Den großen Formcheck der Top-Favoriten lesen Sie bei den Kollegen vom Sportbuzzer.

Wie funktioniert der Turniermodus bei der EM?

24 Mannschaften spielen in sechs Vorrundengruppen. Die Erst- und Zweitplatzierten einer Gruppe sowie die besten Gruppendritten kommen weiter. Danach geht es im Achtel-, Viertel- und Halbfinale im K.o.-Modus weiter, um die beiden Endspiel-Teilnehmer zu ermitteln.

Wo kann man die EM-Spiele live im TV und Livestream verfolgen?

Der kostenpflichtige Streamingdienst MagentaTV zeigt alle Spiele der EM 2021 live – zehn Begegnungen wie Portugal gegen Frankreich werden exklusiv übertragen.

Mit 41 Spielen läuft der Großteil der Partien aber weiterhin im Free-TV bei ARD und ZDF. Über die jeweiligen Mediatheken der beiden öffentlich-rechtlichen Sender sind alle Free-TV-Spiele auch als Livestream abrufbar. Im Ausland könnten allerdings Geoblocking-Hürden greifen.

EM 2021: Welche Spiele laufen wo?

Bei den Deutschland-Spielen, die allesamt in der Münchner Allianz Arena stattfinden, wechseln sich ARD und ZDF ab. Für den deutschen Auftakt am 15. Juni gegen Frankreich (21 Uhr) erhielt das ZDF den Zuschlag. Am 19. Juni beim Spiel der DFB-Auswahl gegen den amtierenden Europameister Portugal (18 Uhr) überträgt die ARD. Das letzte Gruppenspiel der Deutschen gegen Ungarn sieht man dann wieder im Zweiten – oder eben alle drei Partien bei MagentaTV.

Die Partien der Vorrunde – alle Übertragungen im Überblick:

Freitag, 11. Juni 2021 (Eröffnungsspiel)

21 Uhr Türkei – Italien (Das Erste / MagentaTV)

Samstag, 12. Juni 2021

15 Uhr: Wales – Schweiz (MagentaTV)

18 Uhr: Dänemark – Finnland (ZDF / MagentaTV)

21 Uhr: Belgien – Russland (ZDF / MagentaTV)

Sonntag, 13. Juni 2021

15 Uhr: England – Kroatien (Das Erste / MagentaTV)

18 Uhr: Österreich – Nordmazedonie (Das Erste / MagentaTV)

21 Uhr: Niederlande – Ukraine (Das Erste / MagentaTV)

Montag, 14. Juni 2021

15 Uhr: Schottland – Tschechien (MagentaTV)

18 Uhr: Polen – Slowakei (Das Erste / MagentaTV)

21 Uhr: Spanien – Schweden (ZDF / MagentaTV)

Dienstag, 15. Juni 2021

15 Uhr: Ungarn – Portugal (ZDF / MagentaTV)

21 Uhr: Frankreich – Deutschland (ZDF / MagentaTV)

Mittwoch, 16. Juni 2021

15 Uhr: Finnland – Russland (MagentaTV)

18 Uhr: Türkei – Wales (Das Erste / MagentaTV)

21 Uhr: Italien – Schweiz (Das Erste / MagentaTV)

Donnerstag, 17. Juni 2021

15 Uhr: Ukraine – Nordmazedonien (ZDF / MagentaTV)

18 Uhr: Dänemark – Belgien (ZDF / MagentaTV)

21 Uhr: Niederlande – Österreich (ZDF / MagentaTV)

Freitag, 18. Juni 2021

15 Uhr: Schweden – Slowakei (MagentaTV)

18 Uhr: Kroatien – Tschechien (ZDF / MagentaTV)

21 Uhr: England – Schottland (ZDF / MagentaTV)

Samstag, 19. Juni 2021

15 Uhr: Ungarn – Frankreich (Das Erste / MagentaTV)

18 Uhr: Portugal – Deutschland (Das Erste / MagentaTV)

21 Uhr: Spanien – Polen (Das Erste / MagentaTV)

Sonntag, 20. Juni 2021

18 Uhr: Schweiz – Türkei (ZDF / MagentaTV)

18 Uhr: Italien – Wales (ZDF / MagentaTV)

Montag, 21. Juni

18 Uhr: Nordmazedonien - Niederlande (Das Erste / MagentaTV)

18 Uhr: Ukraine - Österreich (Das Erste / MagentaTV)

21 Uhr: Russland - Dänemark (Das Erste / MagentaTV)

21 Uhr: Finnland – Belgien (Das Erste / MagentaTV)

Dienstag, 22. Juni 2021

21 Uhr: Kroatien - Schottland (Das Erste / MagentaTV)

21 Uhr: Tschechien - England (Das Erste / MagentaTV)

Mittwoch, 23. Juni 2021

18 Uhr: Slowakei - Spanien (ZDF / MagentaTV)

18 Uhr: Schweden - Polen (ZDF / MagentaTV)

21 Uhr: Portugal – Frankreich (MagentaTV)

21 Uhr: Deutschland - Ungarn (ZDF / MagentaTV)

Ist Public Viewing bei der EM 2021 trotz Corona möglich?

Das ganz große öffentliche Fußballgucken wird es dieses Mal nicht geben. Dagegen sprechen nicht nur die noch bestehenden Einschränkungen. Zudem halten sich die Organisatoren von Großevents aus Vernunft oder Vorsicht zurück: Eine Fanmeile in Berlin rund ums Brandenburger Tor wird es dieses Jahr nicht geben, teilt das zuständige Bezirksamt Berlin-Mitte dem RND mit.