Abschied eines Unvollendeten: Was von der Ära Löw bleiben wird

Hannover. Sein allerletzter Auftritt dauerte etwas länger als eine Schulstunde. Und auch optisch erinnerte Joachim Löw, inzwischen 61 Jahre alt, ein wenig an einen leicht verkaterten Abiturienten. Kleine Augen von der kurzen, nahezu schlaflosen Nacht und einigen Gläsern Rotwein zu viel. Lilafarbener Kapuzenpulli, etwas heisere Stimme. Und die Laune war auch schon mal besser.

Dann sagte er wehmütige Sätze wie: „Mein Herz schlägt weiterhin schwarz-rot-gold“ und „Ich werde immer Fan dieser Mannschaft, von diesen Spielern bleiben.“

Mit dieser Mannschaft war die deutsche Fußballnationalmannschaft gemeint. Mit diesen Spielern Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Leon Goretzka. Und das schwarz-rot-goldene Herz gehörte natürlich dem Bundestrainer, der am Dienstagmittag noch ein allerletztes Mal zum Volke sprach.

Am Abend zuvor war die längste Ära in der Trainergeschichte des Deutschen Fußballbundes zu Ende gegangen. Nach 198 Spielen und 15 Jahren im höchsten Amt eines Übungsleiters beendeten zwei Engländer namens Raheem Sterling und Harry Kane die Epoche des Jogi L. Mit dem 0:2 im Achtelfinale der Europameisterschaft verabschiedete sich die Nationalelf aus dem Turnier. Gleichzeitig war es die letzte Partie für den ehemaligen Assistenten von Jürgen Klinsmann, der nach dem Sommermärchen 2006 dessen Platz auf der Bank übernahm. Bei seinem traurigen Abgang scheiterte er ausgerechnet am sportlichen Erzfeind, der in einer Turnier-K.-o.-Phase zuvor 55 Jahre lang das Nachsehen hatte.

So viele Menschen, wie Löw an diesem Abend aus der deutschen Heimat zuschauten, hatte nicht mal Thomas Gottschalk zu besten „Wetten dass..?!“-Zeiten. Alleine 27,4 Millionen schalteten in der ARD ein, dies bedeutete einen Marktanteil von sage und schreibe 77 Prozent – die (geheimen) Einschaltquoten vom neuen Streamingriesen Magenta TV noch nicht mal mitgerechnet.

Joachim Löw im blauen Hemd – wie immer

Die Mitfiebernden sahen im Wembley, in der Kathedrale des englischen Fußballs, nicht nur über 40.000 Fans, die trotz Pandemie und Delta-Variante in London im Stadion sein durften. Sie sahen auch Prinz William und Herzogin Kate auf der Tribüne und David Beckham. Sie sahen einen Joachim Löw, der in seinem blauen Hemd irgendwie aussah wie immer. Und sie sahen eine deutsche Mannschaft, die sich wieder mal schwertat. Die sich bemühte, der aber irgendwie das Siegergen abhandengekommen ist in den letzten Jahren zwischen Campo Bahia, Watutinki und Herzogenaurach.

Weltmeister, Confederations-Cup und Vorrundenaus: Die Ära Löw

Dorthin ging es noch nach der Pleite zurück. In den sogenannten „Homeground“, das Basecamp der Nationalmannschaft, den Ausrüster Adidas extra erbaut hatte. Zuvor hatte es Tränen gegeben. Auf dem Platz weinte Kimmich, der nicht verlieren kann. Kapitän Manuel Neuer richtete emotionale Worte an den Coach, unter dem er alle seine 104 Länderspiele absolviert hatte und mit dem er vor dem Anstoß gemeinsam niedergekniet war als Zeichen gegen Rassismus: „Nach dem Abpfiff habe ich Richtung Trainerbank geschaut und natürlich ist das ein trauriges Gefühl, als ich den Jogi gesehen habe.“

Abschied mit emotionalen Worten

Löw aß vor der Abfahrt aus Wembley noch ein Sandwich, dann setzte er sich letztmals in Reihe eins des Mannschaftsbusses, drückte sich die Airpods in die Ohren und schaute gedankenverloren in die Dunkelheit. Es dürften ihm viele Momente durch den Kopf gegangen sein, denn es war „eine unfassbar lange Zeit, die ich niemals für möglich gehalten hätte“, gab er am Tag danach zu.

Was bleibt ihm aus diesen 15 Jahren als eine der prägenden Persönlichkeiten dieses Landes hängen?

„Vor allem die Menschen“, antwortete Löw. „Die vielen tollen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich kennenlernen und von denen ich lernen durfte. Dabei haben sich Freundschaften entwickelt, die über den Fußball hinaus gehen“, sagte er angefasst. „Die Spieler, das Team hinter dem Team, alle die dazu gehören – das ist für mich wie eine Familie geworden. Ich konnte mit ihnen diesen langen Weg gehen. Mit Konflikten, mit Schwierigkeiten, aber auch mit Erfolgen. Das ist wie im Leben. Es gibt viele Bilder, die ich in meinem Herzen abgespeichert habe, nicht nur die Ergebnisse.“

Mit ähnlich emotionalen Worten hatte er sich noch in der Nacht zu Mittwoch von seinen Weggefährten verabschiedet. „Es war mir am Herzen gelegen, mich zu bedanken“, verriet Löw. „Für den Einsatz und vor allem für das Vertrauen, das sie in mich immer hatten.“

Der Höhepunkt von Löws Karriere als Bundestrainer: Gemeinsam mit der Mannschaft feiert er 2014 den Gewinn des WM-Titels. © Quelle: imago images/ActionPictures

Über die Jahre hatte er sich genau diesen Rückhalt erarbeitet. Mit Erfolgen, die ihm kaum jemand zugetraut hätte. Bei fünf Turnieren hintereinander führte er die Mannschaft immer mindestens bis ins Halbfinale, mittendrin gab es die Krönung beim Weltmeistertitel 2014 von Rio samt 7:1-Demütigung der stolzen brasilianischen Gastgeber in der Vorschlussrunde.

Ist es das, was den Menschen bleibt von Joachim Löw?

Der vierte Stern auf dem deutschen Trikot? Der Tiki-Taka-Offensivfußball zum Verlieben samt sympathischer Ballkünstler wie Bastian Schweinsteiger („Schweini“, der er heute als TV-Kommentator nicht mehr sein will) und Lukas Podolski („Poldi“, der er heute noch immer sein will)?

Löw bleibt Löw – mit Glückspulli und Dialekt

Sicher nicht nur. Zu Löw gehörten auch andere Dinge. Komische, wie das Laternenfoto an der Strandpromenade von Sotschi oder das In-die-Hose-Fassen vor laufender Kamera. Sein blauer Glückspulli oder sein badischer Dialekt, den er bis heute in letzter Konsequenz durchzieht.

Löw ist immer Löw geblieben. Nie abgehoben, auch wenn ihm das viele immer wieder unterstellen wollten. Er brauchte keine Personenschützer, wenn er durch die Altstadt von Düsseldorf schlenderte, um sich ein Eis am Kiosk zu kaufen. Auch den DFB-Fahrservice samt Chauffeur nahm er nur „högschd“ selten in Anspruch, reiste stattdessen lieber mit der Deutschen Bahn. Dort konnte er sich zwischendurch einen Espresso im Bordbistro holen. Dabei störte es ihn nicht mal, wenn ihn betrunkene Fans antanzten oder mit „Rudi-Völler-Liedern“ provozierten.

Zwischendurch mochten ihn fast alle, den Jogi. Er bekam das Bundesverdienstkreuz, traf sich regelmäßig mit der Kanzlerin auf Schnitzel und Bratkartoffeln, wurde zum Welttrainer des Jahres gewählt. Nach dem Gewinn des Confedcups 2017, als er mit einer B-, C-, oder D-Elf – da war sich die Fußballnation nicht so ganz einig – den nächsten Pokal abräumte, war er der glücklichste Trainer überhaupt. Danach ging es bergab. Oder zumindest nicht mehr bergauf.

Das 0:2 im EM-Achtelfinale gegen England war das letzte Spiel von Joachim Löw als Bundestrainer.

Dabei hatte man genau zu diesem Zeitpunkt das Gefühl der Unbesiegbarkeit. Vielleicht war genau das das Problem. Die etablierten Weltmeister waren noch da, die neue Generation, die jetzt den Sprung machen wollten, scharrte mit den Hufen. Das Motto: Wer soll uns stoppen? DFB-Direktor Oliver Bierhoff plante das Turnier 2018 bis zum Endspiel durch. Es war der Anfang vom Ende.

Auch, weil sich Löw nicht mehr entscheiden konnte zwischen denjenigen, denen auch er so viel zu verdanken hatte, und den „jungen Wilden“. Der Umbruch kam erst zu spät, dann ging er schief. Selbst das Rauchen hat Löw wieder angefangen, weil es so schlecht lief es im letzten Drittel seines Schaffens.

Ich hätte mir das niemals träumen lassen, dass es so eine lange Zeit wird. Joachim Löw, Ex-Bundestrainer

Die letzten Jahre wurden eine Achterbahnfahrt mit immer weniger Höhen (wie dem 3:2 gegen die Niederlande und Platz eins in der EM-Qualifikation) und immer tieferen Tiefen wie dem 0:6 gegen Spanien und dem 1:2 gegen den Fußballzwerg aus Nordmazedonien. Und dem EM-Aus gegen England am Dienstagabend.

„Ich habe mit allem, was ich hatte, mit voller Leidenschaft für den DFB gearbeitet. Ich habe alles gegeben“, sagte er gestern. „Ich bin mit mir selbst im Reinen.“

Enttäuschung bei Fans und Trainer: 2018 schied die deutsche Mannschaft bereits in der Vorrunde aus. © Quelle: imago images/ActionPictures

Wird Löw vielleicht noch einmal Trainer?

Nun will Löw erstmal abschalten, nichts tun. „Nach 15 Jahren an vorderster Front bin ich froh, wenn ich mich ein bisschen zurückziehen und die Verantwortung abgeben kann. Sicherlich wird es Zeit brauchen, all die Emotionen, schönen Momente und Enttäuschungen einzuordnen und zu verarbeiten. Ich habe unglaublich viel erlebt. Es wird sich irgendwann alles ein bisschen relativieren, auch diese letzte Niederlage. Vielleicht ist das in ein paar Jahren nicht mehr ganz entscheidend.“

Und vielleicht ist es auch nicht mehr so entscheidend, wann er wieder als Trainer arbeiten wird und wo. Lust hat er auf jeden Fall noch. „Die Energie wird wiederkommen, da bin ich sicher.“

Reisen möchte er wieder, wenn es problemlos möglich ist, vielleicht den Pilotenschein fertig machen. Und eine Sache will er endlich ausräumen. Die größte menschliche Enttäuschung. Dass Mesut Özil, den er jahrelang gegen alle Widerstände verteidigte und förderte, nach seinem Rücktritt 2018 bis heute nicht mit ihm gesprochen hat, nagt an Löw. „Es wird der Tag kommen, an dem wir beide uns aussprechen und alles beiseitelegen werden“, sagte er gestern. „Dann werden die Erinnerungen auch für uns positiv sein.“