Die EM-Zwischenbilanz: Großer Erfolg oder pandemischer Leichtsinn?

London. Es ist ja nach wie vor eine ziemlich unglaubliche Veranstaltung. Europa ist ziemlich direkt aus dem Lockdown in eine Fußball-Europameisterschaft gestolpert. In ein Fußballfest inmitten der Pandemie – und das erstmals nicht in einem Land, sondern in elf Städten in elf Ländern.

Nun ist die Vorrunde dieses erstaunlichen Experiments überstanden. Es war anders. Vielerorts weniger euphorisch, auf jeden Fall auch unterschiedlicher, diverser. Und das nicht nur wegen der Regenbogendebatten, die dem Fußballfest ein bisschen gesellschaftspolitische Bedeutung eingehaucht haben. Auch, weil es zwischen Sevilla, Rom und Budapest eben doch Unterschiede gibt. Andere Länder, andere Sitten.

Ob Delta oder EM: England gilt als Brennpunkt

Wenn man nun nach einem Ort sucht, der in dieser zersplitterten EM so etwas wie das Zentrum bildet, dann landet man womöglich direkt im Londoner Wembley-Stadion. Dort, wo das Finale ausgetragen werden soll. Dort, wo am Dienstag der Fußballklassiker schlechthin ausgetragen werden soll zwischen England und Deutschland. Auch dort, wo das Auf und Ab in der Pandemie in den vergangenen Monaten so deutlich erlebbar war wie kaum an einem anderen Ort in Europa. Erst die vielen Toten, dann die Rekorde beim Impfen, nun die Delta-Variante.

Bislang ist die Stimmung durchwachsen. Im Wembley-Stadion, dieser Kathedrale des englischen Fußballs, konnte die englische Mannschaft bislang kaum von ihrem Heimvorteil profitieren. Zum einen liegt das daran, dass die riesige Arena kalt und seelenlos wirken kann, wenn sie – wie in der Vorrunde – nur zu einem Viertel gefüllt ist. Zum anderen liegt es aber auch an den englischen Fans.

45.000 Zuschauer dürfen bei Deutschland gegen England ins Stadion

Vor den Spielen buhen einige von ihnen die eigene Mannschaft aus, wenn diese als Zeichen gegen Rassismus auf die Knie geht. Viele Zuschauer wünschen sich zudem attraktiven Vollgasfußball, Trainer Gareth Southgate präferiert aber Solidität. Beim 1:0-Erfolg zum Abschluss der Vorrunde gegen Tschechien war der Hauptgrund für die Feierstimmung nicht der Gruppensieg der eigenen Mannschaft – sondern das Ausscheiden von Schottland. Zuvor, als die Engländer ge­gen Schottland gespielt hatten, war der Fußball beim „Battle of Britain“ einmal ganz bei sich gewesen. Da konnten auch die halb leeren Ränge nichts dran ändern.

Die dürften sich eh schon heute füllen. Beim Londoner Achtelfinale zwischen Italien und Österreich sind 45.000 Fans zugelassen, die vor allem aus Großbritannien kommen werden. Auch gegen Deutschland dürfen 45.000 Menschen zuschauen, zur Finalrunde mit Halbfinals und Endspiel soll auf 60.000 Zuschauer aufgestockt werden.

EM als Erfolg oder Dummheit?

Das löst hierzulande vor allem eins aus: Kopfschütteln. In Großbritannien selbst gibt es weniger Bedenken. Die Pubs sind schon seit Wochen wieder geöffnet, viele fühlen sich sicher durch die Impfung.

In London, dem Zentrum dieser EM und eines der Zentren dieser Pandemie, entscheidet sich in den kommenden Wochen auch in dieser Hinsicht, ob diese EM irgendwann als Erfolg verbucht werden kann – oder doch als große Dummheit in die Geschichte eingeht. Dabei ist es wohl sehr optimistisch anzunehmen, dass ein Stadionbesuch sicher ist. Nach dem Spiel zwischen Dänemark und Russland am Montag in Kopenhagen wurden bislang 16 Menschen positiv getestet. Auch beim Dänemark-Spiel gegen Belgien gab es positive Tests. Und nach der Begegnung von Finnland gegen Belgien in St. Petersburg sind mittlerweile 86 Infektionen festgestellt worden. Der Stimmung hat das nicht überall geschadet. Ein Überblick:

Bukarest: Gute Laune – ohne Heimmannschaft

Rumänien: Dass die rumänische Hauptstadt neben Baku der einzige Standort ist, an dem kein Heimteam seine Spiele austrägt, bremst die EM-Stimmung keineswegs. Vor allem in der Altstadt herrscht so etwas wie Turniernormalität: Auf den Außenterrassen der zahlreichen Restaurants und Bars sitzen beim vergleichsweise günstigen Bier und Essen die Anhänger der Teams in großer Zahl. Zu späterer Stunde liefern sich die Gruppen in den Gassen auch Gesangsduelle – vor allem Fans aus der Ukraine und Nordmazedonien. Die Einreisehürden sind gering. Corona ist weniger präsent als in Deutschland. Am Ende jubelte die kleinere Schar aus Österreich über das Weiterkommen ihres Teams. In den bisherigen Spielen von Bukarest blieben allerdings einige der verfügbaren Plätze leer.

Kopenhagen: Erst Leid, dann Euphorie

Dänemark: Die dänische Hauptstadt ist einer der besonderen Orte dieser EM. Mehr als 15.000 Zuschauer mussten beim ersten Spiel gegen Finnland mit ansehen, wie Dänemarks Spielmacher Christian Eriksen auf dem Rasen zusammenbrach und wiederbelebt wurde. Knapp 25.000 waren es bereits, als der Mannschaft gegen Belgien (1:2) eine warmherzige Rückkehr in das Parken Stadion bereitet wurde und als anschließend gegen Russland (4:1) doch noch der vielumjubelte Einzug ins Achtelfinale des Turniers gelang. Mehr Emotionen sind in nur drei Spielen nicht möglich.

Dass überhaupt so viele Zuschauer zugelassen wurden und dass Mannschaft und Fans nach dem Eriksen-Drama so eng zusammengerückt sind, hat in Dänemark eine EM-Stimmung erzeugt, wie sie selbst in Nicht-Pandemie-Zeiten nicht stärker hätte sein können. Seit dem EM-Titel 1992 haben die Dänen mit keinem Nationalteam mehr so mitgefiebert wie mit dem aktuellen.

Die dänischen Fans feiern nach dem Spiel gegen Russland in Kopenhagen. © Quelle: Martin Meissner/Pool AP/dpa

Auch dänische und belgische Fans reisten zu Hunderten nach Kopenhagen. Dort verteilten sich schon Stunden vor dem Anpfiff tausende Fans in der ganzen Innenstadt. Dänische Trikots gibt es dort kaum noch zu kaufen. Begünstigt wird diese Stimmung auch dadurch, dass es in Dänemark im Vergleich zu Deutschland kaum noch coronabedingte Einschränkungen gibt – und das trotz einer stärkeren Verbreitung des Virus. Die Maskenpflicht wurde aufgehoben, Bars und Restaurants haben geöffnet. Voraussetzung: ein negativer Corona-Test. Erste Infektionen im Stadion gab es dennoch.

Glasgow: Ohne ­Schotten ist nichts los

Schottland: Im Stadion Hampden Park herrschte bei den beiden schottischen Spielen schon vor Beginn eine gewaltige Stimmung. Obwohl nur rund ein Viertel der gut 50.000 Sitze belegt werden durfte, war die Atmosphäre ohrenbetäubend. Auch in den Pubs herrschte währenddessen Hochbetrieb.

Ansonsten war von echter EM-Stimmung aber wenig zu spüren. Zum Gruppenspiel zwischen Tschechien und Kroatien verloren sich deutlich weniger Fans im Stadion als zugelassen waren, die Stimmung blieb weitgehend mau. Das lag auch daran, dass nur wenige Fans der beteiligten Teams anwesend sein konnten. Denn die Einreise nach Großbritannien ist beschwerlich: Wer aus der EU ins Land kommt, muss sich für mindestens fünf Tage selbst isolieren.

Rom: „Magische Nächte“ – und Stimmung nach dem Spiel

Italien: Drei Siege, 7:0-Tore – vor allem die EM-Auftritte der italienischen Mannschaft in der Vorrunde sorgten für euphorische Stimmung. 16.000 Zuschauer waren zu den Spielen in Rom zugelassen, voll ausgeschöpft wurde das Kontingent aber bei keiner der drei Partien. Die Fans feierten in Anlehnung an den WM-Song 1990 von Gianna Nannini dennoch magische Nächte („notti magiche“). Auch rund um das Stadion und auf den Straßen Roms war vor allem nach den Partien einiges los. Auch die Fans der Türkei und aus der Schweiz waren in Rom zahlenmäßig gut vertreten, jeweils rund 4000 Anhänger unterstützen ihre Teams im Stadio Olimpico laut hörbar. Aus Wales waren nur einige Hundert Fans dabei.

Abseits des Stadions machte sich die EM-Stimmung in der Stadt vor allem an den Spieltagen in Rom bemerkbar. Die Fan Zone an der Piazza del Popolo füllte sich nur während der Partien der Italiener so richtig. Dazu trugen auch die zunächst noch geltenden Corona-Maßnahmen bei, die nach und nach gelockert wurden und weiter werden: eine Maskenpflicht im Freien sowie die nächtliche Ausgangssperre, die eine Party nach dem Eröffnungsspiel verhinderte.

Amsterdam: Die Rückkehr der hemmungslosen Party

Niederlande: Die Luft ist feucht, es riecht nach Männerschweiß, Bier und Urin im engen Amsterdamer Stadionklo. Seltsam vertraut ist diese Situation und zugleich sehr fremd nach fast eineinhalb Jahren Pandemie. In der Schlange wird gerempelt, nicht aus Ungeduld, das viele Heineken lässt die Menschen wanken. Zu viel Nähe? Zumindest sind alle getestet. Dem Publikum in Amsterdam fällt es offenbar ziemlich leicht, sich zurückzuverwandeln in das Partyvolk, das sie früher einmal waren. Unter freiem Himmel trägt fast niemand eine Maske, im Stadion sowieso nicht. Und je näher man der EM-Arena kommt, desto ausgelassener wird es.

Fans des niederländischen Teams feiern in einer Bar in Amsterdam. © Quelle: imago images/ANP

Es fühlt sich an wie am ersten Abend der Saisonabschlusstour mit dem Bezirksligateam: frisch, unbekümmert, euphorisch. Ein trotziges Gefühl der Befreiung weht durch Amsterdam-Zuidoost, und Holland spielt gut. Es riecht nach Frikandel, und an der Mauer eines Nebengebäudes wird auf großen Displays für das Musical „14“ geworben. Hemmungen, solch ein Gesangsevent im geschlossenen Raum zu besuchen, sind an diesen EM-Tagen verschwunden. Schade nur, dass Holland nun in Budapest spielt.

St. Petersburg: Die Finnen sorgen für gute Laune

Russland: In der russischen Zarenstadt waren bis zu 30.000 Fans im Stadion zugelassen, das Kontingent wurde aber bei keinem der sechs Vorrundenspiele vollständig ausgeschöpft. Für herausragende Stimmung sorgten vor allem die Fans von Debütant Finnland, die in Stadt und Arena stark vertreten waren und sich auch von Niederlagen nicht die Laune und die Gesänge nehmen ließen. Auch die anderen Teams aus Polen, Belgien, Schweden und der Slowakei brachten ihre Fangruppen mit. Überraschenderweise gab es in Russland sogar große Fanfeste, auf denen Tausende Anhänger zugelassen waren. An der Blutskirche von St. Petersburg waren zunächst bis zu 5000 Fans möglich.

Im Verlauf des Turniers wurden – aufgrund rasant steigender Infektionszahlen – die Maßnahmen schärfer. In St. Petersburg durften fortan nur noch 3000 Menschen in die Fanzone. In Moskau musste die Fanmeile sogar ganz schließen. Dennoch wurden Dutzende positiv getestet. Alles in allem war Russland weit weg von der herausragenden und euphorischen Stimmung, die bei der WM 2018 geherrscht hatte. Dies lag auch am durchwachsenen Abschneiden der russischen Mannschaft.

München: Regenbogen und „Fußball light“

Deutschland: Auch der interimistische DFB-Präsident stürzte sich am Tag des deutschen Eröffnungsspiels ins Getümmel. Peter Peters genoss bei strahlendem Sonnenschein die Atmosphäre im Biergarten Am chinesischen Turm. Ringsherum tummelten sich eher vereinzelt Fans in Deutschland- und Frankreich-Trikots. Ob es daran lag, dass am Abend „nur“ 14 .500 Zuschauer in der Allianz-Arena dabei sein durften? Oder an den noch zurückhaltend ausgelebten Corona-Lockerungen? Oder ist der Fußballverdruss in Deutschland größer als gedacht?

Deutsche Fans hatten bei dem Spiel gegen Ungarn vor der Allianz Arena in München Regenbogen-Flaggen geschwenkt. © Quelle: imago images/Schüler

Bei den drei Vorrundenspielen der Nationalelf hatte man ein wenig den Eindruck von „Fußball light“, von Fansein auf Sparflamme. Für Aufregung sorgten nur die ungarischen Gäste beim „Regenbogenspiel“, das nach dem Verbot der Uefa, die Arena in buntem Gewand erstrahlen zu lassen, zu einem Politikum avancierte. „Deutschland, Deutschland, homosexuell“, brüllte die „Carpathian Brigade“, die zur Neonazi-Szene gehört. Da schien es fast gerecht, dass am Ende „Politprofi“ Leon Goretzka mit seinem 2:2-Ausgleich Löws taumelnde Truppe erlöste und ein Zeichen setze: Der Torschütze rannte vor den ungarischen Block und formte mit seinen Händen ein Herz.

Sevilla: Ein ­improvisierter Spielort

Spanien: Für manchen Merchandisingartikel reichte es nicht mehr für den Aufdruck. Zu spät wurde die Stadt am Fluss Guadalquivir als Spielort bestimmt. Erst Ende April war klar: Spaniens Nationalmannschaft wird nicht in Bilbao ihre drei Gruppenspiele bestreiten. Die Verantwortlichen der baskischen Metropole konnten und wollten der Uefa keine Zuschauergarantie abgeben. Sevilla sprang ein, das Estadio La Cartuja ist kein klassischer Fußballtempel und kein unbedingter Hingucker. Der Rasen – nur bedingt grün. Und auch ansonsten musste und muss an einigen Stellen auch improvisiert werden, Zugänge über ein Baugerüst inklusive. Etwas über 12.000 Zuschauer sind erlaubt, die tatsächliche Besucherzahl blieb aber bei allein drei Spanien-Spielen knapp drunter.

Budapest: Spielort der Gegensätze

Ungarn: Budapest hat sich bei dieser EM für den imaginären Preis als Spielort der Kontraste beworben. Nirgendwo kamen mehr Zuschauer als in der Puskas-Arena. Jeweils knapp mehr als 55.000 Fans strömten zu den Heimspielen der ungarischen Nationalelf gegen Portugal und Frankreich, zum Spiel zwischen Portugal und Frankreich kamen auch noch 54.886 Besucher.

Bei den Auftritten der Ma­gya­ren marschierten vor Anpfiff mehr als 20.000 Menschen vom Heldenplatz ohne Abstand und Maske, dafür mit reichlich Gegröle und Gesang zum Stadion. Als sei Corona nur eine Biersorte. Dass Ultragruppierungen sich dann in der Kurve hinter einem Brigade-Banner mit rechtsnationaler Bande versammelten, vergrößerte die Irritationen. Sind das Signale, die ein paneuropäisches Turnier in der Pandemie braucht? Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte aus Berlin ihre Bedenken.

Gleichwohl gab es nicht wenige, die sich an der Gänsehautstimmung berauschten. Und eines haben die Organisatoren geschafft: Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete passierten die Stadiontore. Aber niemand weiß, ob alles gut gegangen ist. Deshalb war es womöglich die sichere, nicht weniger berührende Variante, die EM-Spiele in einem der Public-Viewing-Bereiche vor teilweise atemberaubenden Donaupanorama zu verfolgen. Viele Ungarn empfangen die Gäste mit offenen Armen: Eine gut ausgebildete Generation hat ohnehin vor, auf Entdeckungsreise in der Welt zu gehen – daran kann sie Autokrat Viktor Orbán nicht hindern.

Baku: Heimspiele für die Türkei

Aserbaidschan: Die Freude, EM-Spiele auszutragen, war den Einheimischen in der Stadt deutlich anzumerken – auch, wenn sie gern mehr Gäste begrüßt hätten. Vor allem bei den beiden Spielen der türkischen Mannschaft verbreitete sich EM-Stimmung. Bars und Restaurants waren zum Teil mit Fahnen geschmückt, auf Fernsehern waren die Spiele bei prächtigem Wetter an der frischen Luft zu sehen. Im Stadion sorgten Einheimische und angereiste türkische Fans bei den beiden Spielen der Ay-Yıldızlılar für frenetische Stimmung – auch wenn die Marke von rund 30.000 zugelassenen Zuschauern nie erreicht wurde. Vor den Partien wurden aserbaidschanische und türkische Fahnen an die Zuschauer verteilt, da sich die beiden Länder sehr eng miteinander verbunden fühlen.