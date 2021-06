Zu Deutschland gegen Frankreich: Live-Analyse bei Instagram mit Ex-Schiedsrichter Babak Rafati

Anzeige

Der Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft könnte kaum schwieriger sein. Beim letzten Turnier von Bundestrainer Joachim Löw trifft das DFB-Team im ersten Gruppenspiel auf den amtierenden Weltmeister Frankreich. Anpfiff ist am Dienstagabend (21 Uhr, ZDF) in der Arena in München. In der Halbzeit des Spiels meldet sich RND-Experte Babak Rafati in einem Instagram Live auf dem RND-Kanal zu Wort. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter blickt dabei vor allem auf die Leistung des Referees.

Im Anschluss an die Partie analysiert Rafati außerdem in einem Studio-Talk noch einmal den Auftritt des Schiedsrichters Carlos del Cerro Grande. Der 45-Jährige ist erstmals bei einem großen Turnier auf Nationalmannschaftsebene als Hauptschiedsrichter dabei. Bei der EM 2016 war del Cello Grande als Tor-Schiedsrichter im Einsatz, zudem stand er bei einigen Partien als Vierter Offizieller am Seitenrand. Unliebsame Erfahrungen haben die Profis von Borussia Dortmund im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gemacht, als der Spanier dem späteren Finalisten Manchester City einen strittigen Handelfmeter zugesprochen hatte.

Rafati ist langjähriger Kolumnist für das RND und schätzt regelmäßig die Schiedsrichter-Leistungen in der Bundesliga und bei Welt- und Europameisterschaften ein. Bei dieser EM ist er bei allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft auch als Studiogast im Einsatz.

Am Dienstag gegen 21.50 Uhr spricht Rafati dann erstmals im Instagram Live auf dem Kanal des RND mit Moderator Roman Gerth über den Unparteiischen des Spiels der deutschen Mannschaft. Das Gespräch können Sie hier verfolgen.