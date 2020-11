Eingeholt von einer Fehlentscheidung: Löw muss nun Größe beweisen

Anzeige

Dieser Rückfall tat richtig weh – und kann eigentlich nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das 0:6 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien hatte historische Ausmaße. Zuletzt gab es so eine Klatsche 1931 gegen Österreich. Auf der Bank saß damals ein gewisser Otto Nerz, Reichstrainer. Auch er musste natürlich Hohn und Spott über sich ergehen lassen, durfte seinen Job aber behalten.

Und wie geht es jetzt weiter mit Joachim Löw? Muss der DFB ihn nach über 14 Jahren als Bundestrainer vor die Tür setzen? Oder sollte er selbst so konsequent sein und seinen Rücktritt anbieten? Beides wird nicht passieren. Und das hat mehrere Gründe.

Selbst wenn man sich trotz Vertrag bis 2022 für eine Trennung zwischen dem größten Sportverband der Welt und dessen Weltmeister-Coach von 2014 entschieden hätte, wären aktuell kaum geeignete Alternativen verfügbar. Die meisten Deutschen würden sich wohl Jürgen Klopp als Löw-Nachfolger wünschen, doch dessen Vertrag beim FC Liverpool läuft noch bis 2024 Für ein kurzfristiges Engagement käme er damit genauso wenig in Frage wie Thomas Tuchel, der noch bei Paris St. Germain unter Vertrag steht oder Bayerns Triple-Trainer Hansi Flick, dessen beste Verbindungen zum DFB ja kein Geheimnis sind. Die hat auch Matthias Sammer, allerdings will dieser sich aus gesundheitlichen Gründen solch eine Mammutaufgabe nicht mehr antun.

Hinzu kommt, dass sich die Nationalmannschaft erst im März wieder trifft und bis zur Europameisterschaft im Juni kaum Zeit bleibt. In dieser Phase einen neuen Mann an der Seitenlinie zu installieren, würde ein erhöhtes Risiko bedeuten. Es verwundert also nicht, warum sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff nach dem Debakel von Sevilla so deutlich vor Löw stellte und sagte: „Jogi hat unser absolutes Vertrauen, daran ändert dieses Spiel nichts.“ Nach der Rückkehr reichte ein kurzes Gespräch unter sechs Augen (Löw, Bierhoff, Präsident Keller) um zu sagen: Wir machen so weiter!

Löw muss jetzt Stärke beweisen

Ändern muss sich allerdings etwas bis zum EM-Anpfiff, wo Deutschland in der Gruppenphase auf den amtierenden Weltmeister Frankreich und den amtierenden Europameister Portugal trifft. In Spanien wurde deutlich, dass die junge und noch immer im Umbruch befindliche Mannschaft vor allem Halt und Führung braucht. Spieler mit Erfahrung, die in kritischen Situationen das Heft in die Hand nehmen, dazwischen fegen, vorweggehen.

Löw sollte über seinen Schatten springen und die aussortierten Weltmeister Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng zurückholen. Er hat jetzt vier Monate Zeit, sie vom Comeback zu überzeugen. Es wäre keine Rolle rückwärts, sondern ein Zeichen von Stärke: Seinen Fehler einzusehen, bevor es zu spät ist.