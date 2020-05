Bundesliga-Start: Livestream zur DFL-Pressekonferenz - hier sehen

Anzeige

Am Mittwoch gab es grünes Licht aus der Politik: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten einigten sich darauf, dass die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Noch am Abend gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) daraufhin bekannt, dass der Ball ab dem 15. Mai wieder rollen wird. Am Donnerstagvormittag tagten Ligaverband und Klubs, um die Rahmenbedingungen für den Neustart zu klären.

Livestream: Pressekonferenz der DFL zu Bundesliga-Neustart

Nach der Videokonferenz klärt DFL-Boss Christian Seifert in einer Pressekonferenz über die Beschlüsse auf. Alle Entwicklungen sehen Sie hier im Livestream.

