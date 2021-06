Auftakt im EM-Studio: Wir machen Sie fit für den Turnierstart

Anzeige

Anzeige

Ab diesem Freitag rollt vier Wochen lang über den ganzen europäischen Kontinent verteilt der Ball: Die Fußball-Europameisterschaft startet. Bis zum Finale am 11. Juli im Wembley-Stadion in London gibt es 51 Gruppen- und K.-o.-Spiele, ausgetragen in elf Stadien in elf verschiedenen Ländern. Pünktlich zum Start feiert das neue Videoformat EM-Studio beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) seine Premiere.

In der Auftaktfolge geben die Moderatoren Roman Gerth und Dennis Pyzik die wichtigsten Informationen zum Turnierstart auf einen Blick: Wie ist die deutsche Mannschaft drauf? Wer sind die Favoriten? Welche Stars stehen im Fokus? Außerdem tippt RND-EM-Experte Michael Ballack alle Spiele der deutschen Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Außenseiter Ungarn.

Auch die beiden weiteren Experten, Ex-Profi Michael Rummenigge und Ex-Schiedsrichter Babak Rafati, blicken aus ihrer Perspektive auf die EM. Rafati schaut zudem auf drei Aspekte, auf die auch Sie ganz besonders achten sollten.

Video Auftakt im EM-Studio mit Ballack, Rummenigge und Rafati: Was Sie vor dem Turnierstart wissen müssen 14:51 min Am Freitag startet die Fußball-EM! Im neuen RND-Videoformat EM-Studio gibt es alles Wichtige zum Turnierstart – inklusive Expertentipp von Michael Ballack. © RND

Anzeige

Insgesamt wird es im Turnierverlauf nach der Auftaktfolge noch sieben weitere Ausgaben des EM-Studios geben. Bleiben Sie also am Ball.

Weiter geht es dann am 16. Juni, einen Tag nach dem Auftaktspiel des DFB-Teams gegen den Mitfavoriten Frankreich in der Münchner Allianz-Arena.