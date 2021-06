Anzeige: Alle Sportbuzzer-News in der Toralarm-EM-App

Anzeige

Anzeige

Exklusive Reportagen, prominente Experten und alles, was auf und neben dem Platz wichtig ist: Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), bietet zur Fußball-EM ein umfangreiches journalistisches Angebot. Das gibt es auch per App: Fußballfans finden alle News, Fotos und Videos vom Sportbuzzer-Team in der kostenlosen Toralarm-EM-App.

Neben den Berichten und Videos gibt es dort auch Fakten rund um die Spiele, Livestatistiken und Animationen in Echtzeit. Ein übersichtlicher Spielplan und Blitztabellen ergänzen das Angebot. Wer will, bekommt Tore und Topnachrichten sofort per Push. „Unser Anspruch, die schnellste Fußball-App in Deutschland zu sein, gilt natürlich ganz besonders auch für die EM-App“, sagt Toralarm-Redaktionsleiter Grischa Hindel.

Darauf vertrauen viele Fans: Bei den App-Stores von Apple und Android hat die „Fußball EM App 2020 in 2021“ schon kurz nach dem Start den Sprung auf Platz eins der deutschen Sport-Apps geschafft.

Anzeige

Die App gibt es kostenlos unter diesem Link zum Download.