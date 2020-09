Zypern setzt Deutschlands Nachbarländer auf Quarantäne-Liste

Anzeige

Die Regierung Zyperns hat wegen steigender Corona-Neuinfektionen fünf europäische Länder als Hochrisikogebiete eingestuft und auf die Quarantäne-Liste gesetzt. Auf dieser Liste stehen nun auch Österreich, Frankreich, Portugal, Niederlande und die Schweiz. Sie gelten künftig als Staaten der Kategorie C, für die die strengsten Einreiseregelungen gelten.

Konkret bedeutet dies für Reisende aus den genannten Ländern, dass sie ab dem 24. September nicht ohne weiteres einreisen dürfen. Nur wer einen legalen Wohnsitz in der Republik Zypern hat, zypriotischer Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz in der Republik Zypern ist, eine Sondergenehmigung der Republik Zypern besitzt oder auf den das Wiener Übereinkommen zur Einreise in die Republik Zypern zutrifft, darf ins Land. Bei der Einreise müssen sie einen Corona-Test durchführen und sich für 14 Tage selbst isolieren müssen. Die Kosten dafür tragen die Reisenden selbst.

Deutschland befindet sich derzeit noch in der Kategorie A, sodass deutsche Urlauber uneingeschränkt einreisen dürfen. Darunter gelistet sind ebenfalls Australien, Kanada, Finnland, Korea, Lettland, Litauen, Neuseeland, Norwegen und Thailand.

Das sind die Reisebedingungen für Urlauber aus Deutschland und anderen Ländern

Einreisende müssen bei Ankunft in Zypern mit einer Temperaturmessung und stichprobenartigen Corona-Tests rechnen. Fällt der Test positiv aus, müssen die Reisenden und auch Passagiere, die in unmittelbarer Nähe gesessen haben, für 14 Tage in Quarantäne. Die Kosten dafür übernimmt laut dem Auswärtigen Amt die Republik Zypern.

Außerdem müssen sich Reisende vor Abflug online registrieren, um einen Cyprus Flight Pass zu erhalten. Wer bei der Ankunft in Zypern keinen Cyprus Flight Pass vorlegen kann, muss mit einer Einreiseverweigerung oder einer Strafe in Höhe von 300 Euro sowie einem kostenpflichtigen COVID-19-Test rechnen.