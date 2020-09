Zwischenlandung in München: Frau (18) bringt Baby im Flugzeug zur Welt

Anzeige

München. Wenige Minuten war der jüngste Fluggast erst alt, wegen dem am Dienstag ein Flugzeug in München außerplanmäßig zwischenlanden musste. Eine 18-jährige Passagierin habe das Mädchen während des Fluges von Kairo nach London in der Luft zur Welt gebracht, teilte die Polizei mit.

Geburt im Flugzeug führt zu Ausweichlandung

Die junge Frau war mit ihrer 38 Jahre alten Mutter zu ihrem Lebensgefährten nach London unterwegs – dort wollte sie eigentlich entbinden. Doch dann ging alles deutlich schneller als geplant, in Zehntausend Metern Höhe erblickte das Baby das Licht der Welt. Der Kapitän der Maschine habe sich daraufhin zu der Ausweichlandung in München entschieden.

Polizei begrüßt Baby nach der Landung in München

Da die Polizei bei unplanmäßigen Landungen auf dem Flughafen stets zur Flugzeugtür gerufen wird, zählten die Beamten nach eigenen Angaben zu den ersten Gratulanten. Bei der Passkontrolle drückten die Beamten “ob des fehlenden Reisedokuments der kleinen Dame natürlich ein Auge zu”, kommentiert die Behörde.

Mutter und Kind haben die luftige Geburt laut Polizei gut überstanden und wurden in ein Krankenhaus in Flughafennähe gebracht.