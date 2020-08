Zugspitze zu Corona-Zeiten: Rekordansturm auf Deutschlands höchsten Berg

Anzeige

Anzeige

In der Corona-Krise machen viele Reisende gern Urlaub im eigenen Land. Deutsche entdecken deshalb gerade immer mehr das Wandern, Campen und Bergsteigen für sich. Einen regelrechten Besucheransturm gibt es daher in dieser Saison auf die Zugspitze.

Zugspitze im Corona-Jahr: 5000 Bergsteiger mehr erwartet als im Jahr 2019

Laut der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) könnten in dieser Saison über 30.000 auf den Berg steigen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 haben es 25.000 Alpinisten selbst auf dem Berg geschafft. „Der Berg wirkt wie ein Magnet“, sagte der Betriebsleiter der BZB, Peter Huber, dem „Spiegel“. Allein der beliebteste Anstieg über den Höllental-Klettersteig ziehe bei gutem Wetter Hunderte Sportler an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zudem würden sich Hunderttausende von drei Seilbahnen auf den höchsten Berg Deutschlands ziehen lassen. Allerdings dürften wegen der Hygieneregeln in diesem Jahr nicht so viele auf den Berg hochgefahren werden wie in den vergangenen Jahren.