Modellregionen an Ostsee und Nordsee: Wo ist Urlaub jetzt und zu Pfingsten möglich?

Mehrere Modellregionen in Schleswig-Holstein erproben, wie sicherer Urlaub trotz Corona-Pandemie möglich sein kann. Dabei können sich Urlauber aus ganz Deutschland in den geöffneten Hotels und Ferienwohnungen an der Ostsee und Nordsee einmieten. Aber wo genau ist das derzeit möglich? Ein Überblick.

Eckernförde und die Schlei-Region: Urlaub bis Christi Himmelfahrt möglich

Insgesamt haben vier Regionen vom Land Schleswig-Holstein den Zuschlag für das Modellprojekt erhalten: Nordfriesland, die Lübecker Bucht, die Region Eckernförde und Büsum. Als Erstes öffneten am 19. April in Eckernförde und der Schlei-Region wieder Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze. Es gebe Platz für knapp 19.000 Urlauber, berichten die „Lübecker Nachrichten“. Schon nach kurzer Zeit schnellten laut den Betreibern die Buchungsanfragen in die Höhe. Dabei müssen sich Touristen und Teilnehmer an ein strenges Hygienekonzept halten.

Zwei negative Corona-Tests sind für Reisende Pflicht: Der Erste muss beim Check-in vorgelegt werden, der Zweite erfolgt nach 48 Stunden. Mit einem negativen Corona-Test sind sogar Restaurantbesuche im Inneren möglich. Zunächst ist das Projekt bis zum 16. Mai begrenzt. Urlaub an Christi Himmelfahrt wäre also noch möglich.

Nordfriesland: Urlaub über Pfingsten auf Sylt sowie in St. Peter-Ording möglich

Ob Sylt, Uthörn, Föhr, Amrum oder Pellworm – auch im Kreis Nordfriesland dürfen im Rahmen des Modellprojekts alle Inseln ab dem 1. Mai wieder Urlauber empfangen. Ebenso wie Halligen und das Festland mit dem beliebten Ferienort St. Peter-Ording. Sylt hatte ursprünglich eine eigene Bewerbung für das Projekt beim Land Schleswig-Holstein eingereicht, das scheiterte allerdings teilweise am rechtlichen Rahmen. Nun gelten dort beim Modellprojekt in Sylt dieselben Regeln wie in Nordfriesland. Demnach müssen sich alle Besucher unter anderem alle 48 Stunden testen lassen.

Die Modellregion Nordfriesland ist zunächst bis 31. Mai befristet, eine Verlängerung bis in den Juni hinein ist aber möglich. Somit können Touristen einen Urlaub zu Pfingsten und darüber hinaus planen.

Ebenso wollte die Lübecker Bucht mit den Orten Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Co. als Modellregion an den Start gehen. Doch wegen der steigenden Infektionszahlen im Landkreis Ostholstein wurde das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben.

Diese Regeln gelten für die Modellregionen

Grundsätzlich spielt in allen Modellregionen die Sieben-Tage-Inzidenz eine große Rolle und es gelten strenge Kriterien. So muss die Inzidenz unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegen – darüber droht ein vorzeitiger Abbruch des Projekts. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus: Im Kreis Nordfriesland liegt der Inzidenzwert derzeit bei 42,2.

Die Besucher der Modellregionen müssen bei der Anreise einen bescheinigten negativen Corona-Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Vor Ort muss es weitere Tests geben sowie die Möglichkeit, Kontakte digital nachzuverfolgen.

Außerdem wird das ganze Projekt wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse daraus sollen dann die Grundlage für die Bewertung von möglichen Öffnungsschritten beziehungsweise Lockerungen bilden – beispielsweise im Hinblick auf den Sommer. Und sie sollen darüber Aufschluss geben, ob Tourismus unter den Bedingungen der Modellprojekte sicher oder doch Pandemietreiber ist.