Wie Airbnb auf die neue Urlaubsplanung in Corona-Zeiten reagiert

Ferienhaus statt Bettenburg, Urlaub in der Natur statt Städtetrip in Metropolen: Die Wünsche von Reisenden haben sich in der Corona-Pandemie verändert. Darauf müssen auch große Tourismusunternehmen wie Airbnb reagieren. Mit welchen neuen Features der Ferienwohnungsvermittler aus der Krise kommen will, erklärt Catherine Powell, die Global Head of Hosting von Airbnb, im RND-Interview.

Airbnb wurde von der Corona-Krise hart getroffen. Mit welchen Mitteln will Airbnb wieder herauskommen?

Es bleibt eine unglaubliche Herausforderung, für jeden in der Reisebranche. Wir sahen unser Geschäft verschwinden: Im Frühjahr 2020 hat Airbnb wegen der Corona-Beschränkungen 80 Prozent seines Geschäfts verloren. Doch es erholt sich deutlich, die Buchungen sind wieder deutlich angestiegen. Dabei beobachten wir, dass sich die Reisemuster verändern – auch, weil die Menschen durch mobiles Arbeiten und Homeschooling flexibler geworden sind. Wir sehen auch eine gewisse Abkehr vom Massentourismus. Menschen zieht es vermehrt in ländliche Regionen. Auf diese Trends reagieren wir.

Catherine Powell ist Global Head of Hosting bei Airbnb. © Quelle: Airbnb

Wohin wollen die Menschen denn aktuell reisen?

Früher gab es einen Fokus auf die bekannten Metropolen. Heute liegen ländliche und kleinere Orte im Trend. Ein paar Beispiele: Das beliebteste Ziel der Menschen in Deutschland im Sommer 2019 war Berlin, 2021 ist es die Ostseeküste. In Frankreich war es Paris, nun ist es Var. Und in Großbritannien ist das Topziel nicht mehr London, sondern Cornwall. Die Reisenden verteilen sich heute breiter, auf mehr Städte und ländliche Ziele. 2019 verzeichneten die Top-Ten-Städte rund um die Welt etwa 10 Prozent aller Buchungen, 2021 sind es bisher weniger als 5 Prozent. Außerdem zieht es die Menschen nicht mehr so weit in die Ferne: Vor der Pandemie waren 30 Prozent der Buchungen Aufenthalte in der Nähe, also im Umkreis von 480 Kilometern. Diese Zahl liegt jetzt bei 45 Prozent, in Deutschland sogar bei 65 Prozent.

Welche Auswirkungen hat das für die Gastgeber? Sinkt die Anzahl der Angebote in den Städten?

Circa 90 Prozent unserer Gastgeber sind Privatpersonen, vom Studenten bis zum Rentner. Und die Anzahl unserer Gastgeber ist relativ stabil geblieben – die weltweite Zahl der aktiven Angebote ist zwischen 2019 und Ende 2020 sogar um eine Million gewachsen. Wir sehen vor allem einen Anstieg bei den ländlichen Angeboten, sie sind um 30 Prozent gestiegen, und eine Verlagerung weg von den Stadtzentren.

Das dürfte Touristenmetropolen wie Madrid, Palma de Mallorca oder auch Berlin entgegenkommen – die vor Corona mit vielen Mitteln versucht haben, das Geschäft von Airbnb in den Zentren einzudämmen.

Es ist für uns sehr wichtig, mit Städten wie Berlin zusammenzuarbeiten, um nachhaltigen Tourismus gemeinsam wieder aufzubauen. Wir wollen Metropolen unterstützen, das Reisegeschäft und die lokale Wirtschaft wieder hochzufahren, aber auf eine verantwortungsvolle Art und Weise. Wir wollen vernünftige Regeln für Kurzzeitvermietungen sowie die Erhebung der Touristensteuer unterstützen. 2019 haben wir dazu auch ein Städteportal als Anlaufstelle für Behörden geschaffen. Sie können dort lokale Daten in Echtzeit abrufen und beispielsweise sehen, woher die Touristen kommen, und das Marketing entsprechend anpassen. Mittlerweile arbeiten mehr als 40 Städte und Partner weltweit mit dem Städteportal und wir planen, es bald auch in Deutschland verfügbar zu machen.

Was tut Airbnb noch, um nachhaltiges Reisen zu fördern?

Zum einen ist es ein wichtiger Fakt, dass sich die Angebote stark verteilen – und so nicht mehr so stark auf die Stadtzentren und Ballungsräume drücken. Das sorgt für eine Streuung des Reiseverkehrs, und so können auch lokale Bars, Geschäfte und Restaurants profitieren. Zudem arbeiten wir eng mit unseren Gastgebern zusammen. Wir erstellen beispielsweise Ratgeber, in denen wir Tipps geben, wie der ökologische Fußabdruck einer Unterkunft reduziert werden kann oder wie das Müllrecycling verbessert werden kann.

Wie reagiert Airbnb auf die sich ändernde Reiselandschaft? Plant das Unternehmen konkrete Änderungen in Deutschland?

Weil wir mehr Menschen haben, die flexibel sind, was Reiseziel und Reisedauer angeht, wollen wir flexiblere Reisen ermöglichen. Darauf zielt unser neues Feature „Flexibel“ ab. Die Gäste können flexible Reisedaten angeben – und sich beispielsweise Unterkünfte für Wochenenden im Mai, Juni oder Juli anzeigen lassen. Zudem sind flexible Sucheinstellungen bei der Ausstattung der Unterkunft möglich – dadurch bekommen Nutzer auch Suchergebnisse angezeigt, die nicht alle Suchkriterien erfüllen oder etwas über dem eingestellten Preisrahmen liegen. Und wer flexibel ist, was das Reiseziel angeht, kann gezielt nach einzigartigen Unterkünften wie Leuchttürmen, Schlössern oder Baumhäusern suchen. Davon haben wir mehr als 170.000 auf der Plattform. Am meisten gefragt waren 2020 Baumhäuser und Tiny-Häuser.

Ansicht der Airbnb-App auf einem Handy.

Flexibilität meint für viele Reisende aber auch, flexibel stornieren oder umbuchen zu können. Plant Airbnb, die Stornobedingungen generell zu ändern?

Das stimmt, das ist für viele Reisende heute wichtig. Wir haben unsere Erkenntnisse über die geänderten Reisewünsche unserer Gäste mit den Gastgebern geteilt – und sie haben auf die neuen Bedürfnisse ihrer Gäste reagiert. Nicht nur, was die Stornierungsbedingungen angeht, sondern auch in Bezug auf die Mitnahme von Tieren oder die Akzeptanz von Langzeitaufenthalten. Ungefähr zwei Drittel der Gastgeber haben flexible oder moderate Stornierungsbedingungen.

Auch die Anforderungen an die Hygiene haben durch die Corona-Pandemie zugenommen. Müssen Gäste nun mit höheren Preisen rechnen?

Airbnb hat erweiterte Reinigungsrichtlinien unter Anleitung von Experten, darunter der ehemalige Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes der USA, Dr. Vivek Murthy, entwickelt. Diese sollen unsere Gastgeber befolgen. Etwa 45 Prozent unserer Unterkünfte verzichten weiterhin auf eine Reinigungsgebühr. Und diejenigen, die eine Gebühr erheben, verlangen im Durchschnitt weniger als 10 Prozent des Buchungspreises. Die Gebühr hängt aber selbstverständlich von der Größe des Hauses ab – oder davon, ob es einen Pool gibt. Eine weitere Neuerung, die durch Corona entstanden ist, sind die virtuellen Reiseerlebnisse.

Auf Airbnb sind beispielsweise Onlinekochkurse mit einer italienischen Nonna verfügbar. Werden uns solche Angebote auch nach der Pandemie begleiten?

Die Onlineentdeckungen sind das am schnellste wachsende Produkt, das wir je hatten. Es verbindet Menschen weltweit – Sie können beispielsweise mit einem buddhistischen Mönch meditieren, eine Teezeremonie in Japan mitmachen oder bei einer italienischen Nonna einen Pastakurs belegen. Das alles war vor der Pandemie auch vor Ort möglich – doch dann mussten wir wegen Corona stoppen. Doch unsere Gastgeber wollten gerne weitermachen, also haben wir die Onlineentdeckung entwickelt. Ich bin mir sicher, dass diese Art der Verbindung zwischen Menschen auch nach der Pandemie gefragt sein wird. Auch für die Gastgeber ist es eine tolle Möglichkeit: Sie können mehr Gäste gewinnen, weil sie ihre Angebote sowohl vor Ort als auch online anbieten können. Damit sind sie auch nicht mehr so saisonabhängig.