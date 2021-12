Mietwagen für Weihnachtsurlaub deutlich teurer als im Vorjahr

Anzeige

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und obwohl die Corona-Zahlen in Deutschland aktuell so hoch wie nie sind, werden auch in diesem Jahr wieder viele für das Familienfest zu ihren Liebsten reisen. Dies lässt unter anderem die steigende Zahl der Mietwagenbuchungen für diesen Zeitraum erkennen.

Wie das Vergleichsportal Check 24 gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland mitteilt, wurden in der Woche vom 22. bis zum 28. November bereits 24 Prozent mehr Leihwagen für die Tage um Weihnachten herum gebucht als in der Woche davor. „Die Nachfrage nach Mietwagen für das Weihnachtsfest steigt“, so Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei Check 24. „Auch wenn derzeit noch unklar ist, wie die Corona-Regeln in den nächsten Wochen aussehen werden, sorgen Verbraucherinnen und Verbraucher schon einmal vor. Angesichts neuer Corona-Varianten scheint vielen die Fahrt mit dem Mietwagen sicherer zu sein als mit dem öffentlichen Fernverkehr.“

Preise liegen deutlich über dem Vorjahr

Die gestiegene Nachfrage wirkt sich auch auf die Preise aus. Wie Frieder Bechtel von der Plattform billiger-mietwagen.de gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet, liegen die Preise für Abholungen über die Feiertage bereits deutlich über denen für Reisen im November. Dies sei allerdings eine ganz normale Entwicklung, da die Nachfrage über Weihnachten stets höher sei als im Vormonat.

Bemerkenswert sei hingegen, dass die Preise auch deutlich über denen im Vorjahr lägen. Während der durchschnittliche Tagespreis zwischen dem 21. Dezember 2020 und dem 3. Januar 2021 in Deutschland noch bei 41,99 Euro lag, beträgt er dieses Jahr an diesen Tagen 61,07 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 45 Prozent.

Der starke Anstieg betrifft nicht nur Deutschland, sondern ist laut der Plattform überall auf der Welt zu beobachten. Weltweit lag der durchschnittliche Tagespreis an den zuvor genannten Tagen im vergangenen Jahr bei 36,59 Euro, dieses Jahr müssen Reisende in diesem Zeitraum mit durchschnittlich 52,21 Euro pro Tag rechnen – sprich, sie müssen 43 Prozent mehr zahlen.

Höhepunkt ist noch nicht erreicht

Für die starke Abweichung der Mietwagenpreise für 2021 von denen des Vorjahres gibt es laut Bechtel zwei Gründe. Zum einen seien die Corona-Regeln vergangene Weihnachten wesentlich strenger gewesen, wodurch die Nachfrage nach Mietautos geringer ausfiel als dieses Jahr. Zum anderen seien die Flotten der Anbieter coronabedingt kleiner geworden. Und nun, da das geringe Angebot auf eine hohe Nachfrage treffe, treibe dies die Preise in die Höhe.

Trotz der aktuell bereits hohen Mietwagenpreise für die Feiertage, raten die Portale Check 24 und billiger-mietwagen.de Reisenden, besser jetzt als direkt vor dem Weihnachtsfest zu buchen. Denn ihren Höhepunkt haben die Preise noch lange nicht erreicht – da sind sich beide einig.