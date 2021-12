Wegen Omikron: Thailand führt Quarantänepflicht für Reisende wieder ein

Anzeige

Thailand verpflichtet angesichts wachsender Sorge vor der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus Einreisende mit sofortiger Wirkung wieder zur Quarantäne. Auch die Möglichkeit für vollständig geimpfte Reisende, sich freizutesten, wurde ausgesetzt, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Die Entscheidung ist ein Schlag für die Anstrengungen, die in Mitleidenschaft gezogene Tourismusindustrie des Landes vor der Ferienzeit wieder zu beleben.

Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana gab zudem die Aussetzung von touristischen Programmen bekannt, die es vollständig geimpften Besuchern erlaubten, sich an bestimmten Orten im Land quarantänefrei zu bewegen. Auf der Urlaubsinsel Phuket sollte die Möglichkeit nach seinen Angaben jedoch fortbestehen. Es gehe nicht darum, Touristinnen und Touristen auszuschließen, sondern um die vorübergehende Aussetzung von Ankünften sagte er und erklärte, die Entscheidung werde am 4. Januar geprüft.

Registrierung für „Thailand Pass“ möglich

Er sagte, etwa 200.000 Menschen, die sich für das Modell des Freitestens, bekannt als „Thailand Pass“, registriert hätten, aber noch nicht im Land angekommen seien, dürften weiterhin kommen. Diese würden bei ihrer Ankunft auf das Coronavirus getestet und noch einmal sieben Tage später auf Kosten der Regierung. Der Regierungssprecher machte dazu keine weiteren Angaben.

Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha erklärte, Thailand werde keine weiteren Registrierungen für das Programm annehmen. „Wir haben etwa 200.000 Reisende, die sich bereits registriert haben. Keine weiteren Beschränkungen betreffen diese Menschen, aber wir werden sie nachverfolgen müssen“, sagte er und fügte hinzu: „Von jetzt an sind wie wieder zurück beim alten System der Quarantäne bei Ankunft.“

In der vergangenen Woche hatte Thailand seinen ersten Fall einer inländischen Übertragung der Omikron-Variante des Coronavirus registriert. Ein Reiserückkehrer wurde nach seiner Ankunft zunächst negativ, später aber positiv getestet und steckte in der Zwischenzeit Mitglieder seiner Familie an.