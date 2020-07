Norwegen öffnet Grenzen: Urlauber-Chaos am berühmten Preikestolen

Norwegen hat als eines der letzten europäischen Länder am Mittwoch wieder für Reisende geöffnet. Die kamen in großer Anzahl: An der beliebten Touristenattraktion Preikestolen war es so voll, dass die Polizei eingreifen musste.