Wegen Corona kein Bordservice: SAS muss Geld zurückzahlen

Eine Airline darf nicht einfach aufgrund der Corona-Pandemie den bezahlten Bordservice ersatzlos streichen. Das hat die Schlichtungsstelle für Reise- und Transportfragen in Norwegen, Transportklageemnda, entschieden.

Geklagt hatten zwei Passagiere, die am 13. März mit SAS von Tromsø nach Zürich und später wieder zurück geflogen sind. Am 12. März hatte Norwegen den Corona-Alarm ausgerufen und erste Einschränkungen beschlossen. Die Airline SAS hat unmittelbar reagiert und den Bordservice eingestellt – auch für Kunden, die teurere Tickets hatten, die Verpflegung an Bord beinhalten.

Bezahlte Extraleistungen entfielen wegen Corona-Hygienemaßnahmen

Die beiden Passagiere hatten ein teures Plusticket gebucht – erhielten aber ihrem eigenen Empfinden nach nur den Service des günstigeren Tarifs, denn nebst eingestelltem Bordservice waren auch die Lounges am Flughafen nicht mehr geöffnet. Sie hatten von SAS deshalb die Differenz zwischen den beiden Preisklassen, rund 40 Euro, zurückgefordert.

SAS verweigerte die Zahlung, da es sich um eine notwendige Handlung gegen Ansteckungsgefahren handele, die von Behörden empfohlen wurde. Das Paar wollte sich damit nicht abfinden und wendete sich an die Schlichtungsstelle – die zu seinen Gunsten entschied. SAS kündigte bereits an, sich an die Empfehlung halten zu wollen, berichtet das Magazin „Flysmart24“.