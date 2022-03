Warnstreiks an sechs Flughäfen führen zu vielen Flugausfällen: So ist die Lage

Anzeige

An mehreren Flughäfen in Deutschland könnte es an diesem Montag wegen Warnstreiks zu Verspätungen und Stornierungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Düsseldorf und Köln/Bonn: Etliche Flüge fallen aus

In Düsseldorf seien bereits rund 160 Flüge abgesagt worden, teilte der Airport am Morgen mit. Geplant waren rund 290 An- und Abflüge mit etwa 24.700 Passagieren. Am Flughafen Köln/Bonn wurden 94 der geplanten 136 Ankünfte und Abflüge gestrichen. „Über den Tag finden nur 10 Abflüge statt“, teilte der Flughafen mit.

Die Flughäfen riefen Passagiere dazu auf, sich frühzeitig zu informieren. „Auch wenn Ihr Flug stattfindet, sind erhebliche Verzögerungen bei der Passagierkontrolle zu erwarten“, betonte der Düsseldorfer Airport und rief dazu auf, das Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren, um die Kontrollen zu beschleunigen.

Am Flughafen BER wurden nach Angaben eines Flughafensprechers wurden zwei Drittel der Abflüge gestrichen. Im Terminal bildeten sich Warteschlangen. In der Frühschicht beteiligten sich laut Verdi etwa 220 Kolleginnen und Kollegen an dem Warnstreik. „Wir sind begeistert von der Beteiligung“, sagte Verdi-Vertreter Helge Biering. Der Warnstreik sei für den ganzen Tag geplant.

Auch am Flughafen Leipzig/Halle müssen Reisende am Montag mit Verzögerungen am Flughafen Leipzig/Halle rechnen. Wie der Verdi-Gewerkschaftssprecher mitteilte, haben seit dem vergangenen Abend bereits 30 Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Auswirkungen zeigen sich in Verzögerungen bei der Personen- und Warenkontrolle. Ein Sprecher des Flughafens sagte, dass bis zu acht Flüge möglicherweise von dem Streik betroffen sein könnten. Ein verstärkter Einsatz von Beamten der Bundespolizei soll die Ausfälle in der Personenkontrolle ausgleichen.

An den Flughäfen in Hannover und Bremen fallen am Montag wegen Warnstreiks zahlreiche Flüge aus. Wie am Morgen aus den Online-Abflugplänen hervorging, wurden in Hannover 15 von 27 und in Bremen vier von 13 Abflügen gestrichen.

Warum wird gestreikt?

Zu dem ganztägigen Warnstreik des Sicherheitspersonals hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie will damit im laufenden Tarifstreit ihren Forderungen nach höheren Löhnen für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen Nachdruck verleihen. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte, die Streikbeteiligung sei „sehr hoch“.

In dem Tarifkonflikt verhandelt die Gewerkschaft mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25 000 Sicherheitskräfte. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.