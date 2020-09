Waldbrände in Kalifornien: 1000 Menschen auf Campingplatz gestrandet

Anzeige

Shaver Lake. Drei Wochen nach dem Ausbruch zahlreicher Waldbrände in Kalifornien kämpft die Feuerwehr in dem Westküstenstaat der USA weiter gegen die Flammen. Auf einem Campingplatz in einem Nationalpark der Sierra Nevada waren Medienberichten zufolge am Samstag (Ortszeit) rund 1000 Menschen von der Umgebung abgeschnitten.

Die einzige Zugangsstraße war wegen eines Feuers nicht passierbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsflugzeuge bemühten sich demnach, sich Zugang zu der Gegend zu verschaffen. Die von den Flammen bedrohten Camper seien angewiesen, sich zur Not in das Wasser des Mammoth Pool Reservoirs zu retten, berichtete “The Fresno Bee” unter Berufung auf einen Sprecher des Nationalparks.

63 Menschen mit Hubschraubern von Campingplatz gerettet

Militärhubschrauber hätten 63 der Camper gerettet, teilte die Feuerwehr der Stadt Fresno am Samstagabend (Ortszeit) mit. Zwei von ihnen seien schwer verletzt worden, zehn hätten mittelschwere Verletzungen erlitten und 51 leichte oder keine.

Wie nah das Feuer tatsächlich an den Campingplatz kam, war zunächst unklar, sagte Waldsprecher Dan Tune. “Alle unsere Einsatzkräfte arbeiten daran, die Fluchtrouten gut und sicher für sie (die Menschen) zu machen.” Die Camper seien angewiesen worden, vor Ort zu warten bis Feuerwehrleute sich den Weg zu ihnen bahnen konnten. Löschflugzeuge waren im Einsatz.

22 große Waldbrände sind in Kalifornien aktiv

Das Feuer war am Freitag nahe Shaver Lake bei Fresno ausgebrochen und breitete sich auf eine Fläche von 145 Quadratkilometern aus. Mindestens 2000 Gebäude drohten, von den Flammen beschädigt zu werden. “Wenn das Feuer einmal loslegt, erzeugt es seine eigenen Wetterbedingungen, es kommt Wind hinzu und das Feuer gewinnt an Tempo”, sagte Tune.

Video Waldbrände in Kalifornien weiter außer Kontrolle 0:42 min Die Waldbrände in Kalifornien sind an vielen Stellen weiter außer Kontrolle. Mehrere Menschen kamen bereits ums Leben, hunderte Häuser sind zerstört. © Reuters

Im gesamten Staat Kalifornien sind derzeit laut Feuerwehr 22 große Brände aktiv und 12.500 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Seit dem 15. August hat Kalifornien 900 Waldbrände erlebt, die meisten entstanden durch heftige Gewitter mit Tausenden Blitzeinschlägen.

Gut 6000 Quadratkilometer Land seien abgebrannt. Mindestens acht Menschen seien bisher ums Leben gekommen. Knapp 3300 Gebäude wurden den Angaben zufolge zerstört. Noch immer könnten mehr als 10.500 Menschen nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Die beiden größten Brände wüteten zuletzt nahe der Metropole San Francisco.

Die Feuerwehr rief die Anwohner der betroffenen Regionen im Bundesstaat auf, wegen der steigenden Temperaturen an diesem langen Feiertagswochenende, möglichst wenig Zeit draußen zu verbringen. Unter den derzeitigen Wetterbedingungen könnten sich leicht neue Brände entfachen. Am Montag wird in den USA der Labor Day, ein Gedenktag der Arbeiterbewegung, gefeiert.