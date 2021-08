Waldbrände in Europa: Ist mein Urlaubsziel betroffen? Kann ich stornieren?

Anzeige

Der diesjährige Sommerurlaub wird für Reisende immer mehr zum Hindernislauf: Neben den seit Wochen vielerorts steigenden Corona-Infektionszahlen sorgen nun noch heftige Waldbrände in Teilen Europas bei vielen Urlaubern und Urlauberinnen für Verunsicherung.

Die beliebten Reiseziele Griechenland, Türkei, Italien und Spanien sind von den Bränden am schlimmsten betroffenen. Wer diesen Sommer in eines dieser Länder reisen wollte, findet in dieser Übersicht Informationen zur aktuellen Lage vor Ort.

Anhaltende Hitze in Griechenland

Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos war am Sonntag ein Großbrand außer Kontrolle geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden keine Hotelanlagen durch dem Brand zerstört, allerdings waren drei Dörfer im Westen der Inselhauptstadt evakuiert worden. Nach Angaben des Staatsfernsehens konnten die Feuer mithilfe von Löschflugzeugen und Hubschraubern eingedämmt werden – die Brandgefahr bleibt aber weiter hoch.

Ausgelöst wurde der Brand durch extreme Trockenheit und starke Winde. In ganz Griechenland liegen die Temperaturen seit Tagen weit über 40 Grad. Und ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Wer diese Woche in dem Land Urlaub macht, muss mit Temperaturen um die 44 Grad rechnen – das macht dem menschlichen Kreislauf schwer zu schaffen.

Video Griechische Feuerwehr kämpft gegen Waldbrände an 1:11 min Fast 300 Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht hindurch, um den sich weiter ausbreitenden Waldbrand bei Ziria einzudämmen. © Reuters

Auf Abkühlung durch Klimaanlagen können sich Reisende auch nicht verlassen, da die andauernde Hitze die Leistung des Energiesystems des Landes auf die Probe stellt. Das griechische Energieministerium hat außerdem alle Bürger und Bürgerinnen dazu aufgerufen, die Klimaanlage nicht auf ganz niedrige Temperaturen zu stellen: „26 Grad und nicht mehr.”

Sieben Tote im Badeort Antalya

Auch in der Türkei konnten die Brände noch nicht gänzlich unter Kontrolle gebracht werden: Von mehr als hundert Bränden waren am Sonntag noch sechs aktiv. Hunderte Menschen mussten laut der türkischen Gesundheitsministerin Fahrettin Koca im Krankenhaus behandelt werden.

Acht Menschen sind im Zusammenhang mit den Waldbränden ums Leben gekommen – einer in Marmaris, sieben kamen in dem bei Touristen und Touristinnen beliebten Badeort Antalya ums Leben. Wie türkische Medien berichten, mussten in der Ferienregion auch einige Dörfer evakuiert werden.

Laut dem Auswärtigen Amt sind neben Wohngegenden auch Hotels von den Bränden betroffen. Das Amt rät Touristinnen und Touristen, sich vor Abreise bei den Reiseveranstaltern zu erkundigen, ob das eigene Hotel zu den betroffenen Unterkünften gehört. Außerdem sollten sich Urlaubende vor Antritt der Reise über Medien, Hotel und Reiseleiter über die genaue Lage vor Ort informieren.

Auswärtiges Amt rät von Reisen in die Lombardei ab

In dem beliebten Urlaubsland Italien ist die Lage aktuell ebenfalls sehr angespannt: Der Süden brennt, dem Norden drohen heftige Regenfälle. Von den Bränden betroffen ist auch die bei Deutschen beliebte Urlaubsinsel Sizilien: Besonders stark wüteten die Feuer am Wochenende im Osten der Insel um die Großstadt Catania.

Italien hat zusätzlich zu den Bränden auch mit Unwettern zu kämpfen. Von Reisen in die Lombardei rät das Auswärtige Amt aufgrund der aktuellen Wetterlage sogar ab. Insbesondere rund um den Comer See sei die Lage kritisch. Wer seinen Urlaub in der Region trotzdem antreten möchte, den mahnt das Auswärtige Amt, den Anweisungen der lokalen Behörden zu folgen. Dort könnten sich Reisende auch stets über die aktuelle Lage und die Befahrbarkeit des umliegenden Straßennetzes informieren.

Video Waldbrände in Italien und der Türkei wüten weiter 0:48 min In der sizilianischen Stadt Catania kämpfte die Feuerwehr gegen insgesamt 15 Waldbrände an. © Reuters

Spanien: Keine Warnungen für Reisende

In Spanien wüteten die Brände besonders im Nordosten des Landes, westlich von Barcelona. Dort wurden durch die Flammen mehr als tausend Hektar Wald- und Ackerland zerstört. Es sei der bisher größte Waldbrand des Jahres in der waldreichen Region Katalonien, schrieb die Zeitung „El Periódico”. Auch weiter nördlich an der Costa Brava fielen dem Feuer 415 Hektar Wald zum Opfer.

Meldungen, dass Hotels und Ferienunterkünfte von den Bränden betroffen wären, gibt es bislang nicht. Das Auswärtige Amt hat für Spanien bislang keine Reisewarnungen aufgrund der aktuellen Wetterlage ausgesprochen.

Stornierung des Urlaubs bei Waldbränden

Wer seinen Urlaub in einer der betroffenen Regionen aufgrund der Waldbrände nicht antreten möchte und eine Pauschalreise gebucht hat, kann die Reise aufgrund außergewöhnlicher Umstände kostenlos stornieren. „Bei einer Pauschalreise muss der Veranstalter dann den Preis zurückzahlen”, so Reiserechtsanwalt Paul Degott gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Allerdings erstatten Reiseveranstalter ihren Kunden im Fall von Waldbränden nur dann sämtliche Kosten, wenn das Feuer in unmittelbarer Nähe zum Urlaubsort aufgetreten ist und es konkrete Beeinträchtigungen gibt. Wessen Urlaubsort zwar in einem betroffenen Land, aber weit weg von den Bränden liegt, kann von dem Recht nicht Gebrauch machen. „Die reine Angst vor Waldbränden rechtfertigt noch keinen kostenlosen Rücktritt”, so der Reiserechtsanwalt.

Regeln für Individualreisende

Anders sieht die Rechtslage aus, wenn Reisende Flug und Unterkunft getrennt voneinander gebucht haben. In diesem Fall müssen die Betroffenen die jeweiligen AGBs der Anbieterinnen und Anbieter heranziehen und selbst herausfinden, inwiefern Stornierungen möglich sind. Das Risiko für An- und Abreise sowie die Kosten für den Flug tragen Individualreisende in diesem Fall allein.