Was die Brände auf Sardinien, in Spanien und Frankreich für Reisende bedeuten

Mehr als 1500 Einwohnerinnen und Einwohner mussten ihre Häuser bereits verlassen, auch Reisende flohen vor den Flammen auf Sardinien. Seit Freitag breitet sich der Flächenbrand auf der Urlaubsinsel vor der Küste Italiens aus, inzwischen sollen laut einem Bericht der Zeitung „Nuovo Sardegna“ mehr als 20.000 Hektar Land – Wald, Ackerland und Olivenhaine – zerstört sein. Betroffen ist vor allem der Westen der Insel zwischen Santa Lussurgiu und Cuglieri, die lodernden Flammen waren auch von den beliebten Badestränden aus zu sehen.

Sardinien: Feuer ist vom Strand aus zu sehen

Es sei „schrecklich“, berichtete eine Frau aus der Gegend der Deutschen Presse-Agentur. In der Luft rieche es überall verbrannt, Feuer und Qualm seien auch vom Strand aus zu sehen – auch von beliebten Touristenorten aus. Eine Betreiberin von Ferienwohnungen in dem Ort Bosa erzählte, die verbrannte Gegend gleiche einer Hölle.

Auch in Regionen von Spanien und Frankreich wüten große Flächenbrände. Im Nordosten Spaniens geriet offenbar ein Waldbrand in den Regionen Conca de Barberà und Anoia außer Kontrolle. Die Flammen hätten bisher 1300 Hektar Wald- und Ackerland zerstört, schreibt die katalonische Zeitung „El Periódico“. Es sei der bisher größte Waldbrand des Jahres in Katalonien, die Asche habe bereits das 100 Kilometer entfernte Barcelona erreicht.

Video Sardinien: Einheimische und Touristen fliehen vor Bränden

In Südfrankreich brennen Busch- und Waldflächen zwischen den Städten Narbonne und Carcassonne, mehr als 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz, twitterte der französische Innenminister Gérald Darmanin.

Kostenloses Stornieren des Urlaubs bei Waldbränden

Wenn die eigene Urlaubsregion von Bränden betroffen ist, können Pauschalreisen aufgrund außergewöhnlicher Umstände kostenlos storniert werden. „Bei einer Pauschalreise muss der Veranstalter dann den Preis zurückzahlen“, so Reiserechtsanwalt Paul Degott gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Das sei im Fall von Waldbränden allerdings nur der Fall, wenn diese tatsächlich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Urlaubsort auftreten. Daher sollten sich Reisende zunächst über die Lage vor Ort informieren und folgende Fragen für sich beantworten können: Wie nahe sind die Brände an meinem Urlaubsort? Was ist für die nächsten Tage zu erwarten? Sind vielleicht schon Zufahrtsstraßen blockiert?

Urlaubende, die sich beispielsweise bereits auf Sardinien in den betroffenen Gebieten befinden und deren Reise plötzlich beeinträchtigt ist, können ihre Reise vorzeitig beim Veranstalter kündigen. Die Mehrkosten für die verfrühte Rückreise würden vom Veranstalter getragen, sagt Degott.

Wurde beispielsweise ein Hotel gebucht, das weit von den Bränden entfernt liegt, gilt dieses Recht nicht. Denn: „Die reine Angst vor Waldbränden rechtfertigt noch keinen kostenlosen Rücktritt“, so der Reiserechtsanwalt.

Diese Regeln gelten aber nur für Pauschalreisen. Für Individualreisende, die beispielsweise Flüge und Ferienwohnung getrennt gebucht haben, sieht die Rechtslage anders aus. Hier müssen immer die jeweiligen AGBs der Anbieterinnen und Anbieter betrachtet werden, inwiefern Stornierungen möglich sind. Das Risiko für An- und Abreise sowie die Kosten für den Flug tragen die Individualtouristinnen und -touristen in diesem Fall allein.

Kein Schadensersatz für Reisende

Schadensersatz für vergangene Urlaubsfreuden steht Touristen laut Degott nicht zu, da es sich um außergewöhnliche Umstände handelt – der Veranstalter trägt keine Verantwortung für die Beeinträchtigungen durch die Brände. Minderungsanspruch gibt es nur, wenn die Fürsorgepflicht verletzt wurde. „Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Veranstalter verspricht, dass am Urlaubsort alles in Ordnung ist, aber dann Ausflüge ausfallen oder die Reisenden wegen des Rauchs nicht mehr ins Freie können“, so Degott.